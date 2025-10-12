Erdoğan, salondakilerin “Reis bizi Gazze’ye götür” sloganlarına “Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz” yanıtını verdi. Erdoğan, şunları kaydetti: Ülkemiz aktif dış politikası, ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi. Bölgedeki diğer Müslüman ülkeler de görüşmelere destek oldu. Böylece 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze’de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Filistin’i ve Filistinlileri selamlıyorum. Kim ne derse desin, Gazzeli mazlum ve mağdurları sevindiren her çaba, her imza, her adım bizim için de makbuldür.”