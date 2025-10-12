Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de Gazze'deki barış sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, salondakilerin "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına "Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz" yanıtını verdi. İşgalci İsrail'in saldırgan politikalarına tamamen son vermesi gerektiğini belirten Erdoğan, "İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Artık bundan geriye dönüş olmamalıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gazze’de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır” dedi. Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı’na katıldı. Önceki gün Gazze’yle ilgili yüreklere su serpen bir haber alındığını hatırlatan Erdoğan, “Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Yapılan anlaşmanın Gazze’de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını canı gönülden arzu ediyoruz” dedi.
YARDIM GİRİŞLERİNDE PÜRÜZ ÇIKARILMASIN
Artık bu varılan noktadan geriye dönüş olmaması gerektiğini kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Bölgenin tamamıyla birlikte kendi vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına tamamen son vermelidir. Gazze’ye insani yardım girişlerinde hiçbir pürüz çıkarılmamalıdır. İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarı. İki devleti özellikle iki ayrı çözümle Müslüman’ı, Hristiyan ve Musevi’siyle bölgedeki tüm halklar için en hayırlı yol olduğuna inanıyoruz. Biz dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz.”
MAZLUMLARIN DUASI BİZE YETER
“İki yıl boyunca çok büyük acılar çeken, çok ağır zulümlere maruz kalan Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız” diyen Erdoğan, bundan kimsenin şüphesi ve endişesinin olmamasını istedi. Mazlumların hayır duasının alınmasının kendileri için yeterli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Hakk’ın rızasına, duasına mazhar olabiliyorsak ne mutlu bize. Bilhassa Gazzeli yetimlerin, öksüzlerin, ciğerparesini kara toprağa vermiş o yüreği yanık Gazzeli annelerin, babaların samimi dualarını alabiliyorsak işte en büyük bahtiyarlık budur. Gerisi fani dünyanın gelip geçici meşgaleleridir. Allah’a şükürler olsun ki milletimiz de bizim bu samimiyetimizi görüyor.”
BELEDİYELERE ÇÖKMÜŞ TUFEYLİLERE ÇALIŞIYORLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim ana muhalefetle en büyük farkımız bu. Onlar gerilimden besleniyor, biz kardeşliği savunuyoruz. Onlar kutuplaştırmanın, biz kucaklaştırmanın tarafındayız. Onlar belediyelere çökmüş tufeylilere çalışıyor, biz 86 milyona çalışıyoruz. Onlar siyasi ikballerinin peşinde, biz ülkenin istikbalinin peşindeyiz. Onlar slogan üretiyor, biz ise Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretiyoruz” dedi.
KİRLİ SİYASETE GAZZE’Yİ BİLE ALET ETTİ
CHP Genel Başkanı Özel'in ABD seyahatleriyle ilgili ipe sapa gelmez bir sürü yalan savurduğunu kaydeden Erdoğan, "Kendileri rüşvetsiz selam dahi almadıkları için aynı çamuru bize de bulaştırmaya kalktı. Kirli siyasete, üzülerek ifade ediyorum, Gazze’yi bile alet etti. Sonuçta mahcup olan, rezil olan, yalanı elinde patlayan yine kendisi oldu. Tıpkı baklava kutularından çıkan avrolar sonrası emniyet ve yargımıza ‘Kumpas kurdular.’ deyip iddiasını ispat edemediği gibi burada da faka bastı, hüsrana uğradı, söylediği yalanların altında ezildi” şeklinde konuştu.
Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz
- Erdoğan, salondakilerin “Reis bizi Gazze’ye götür” sloganlarına “Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz” yanıtını verdi. Erdoğan, şunları kaydetti: Ülkemiz aktif dış politikası, ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi. Bölgedeki diğer Müslüman ülkeler de görüşmelere destek oldu. Böylece 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze’de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Filistin’i ve Filistinlileri selamlıyorum. Kim ne derse desin, Gazzeli mazlum ve mağdurları sevindiren her çaba, her imza, her adım bizim için de makbuldür.”
Türkiye, Türkiye’den çok daha büyük
- ABD Başkanı Donald Trump ile kardeş ülkeler Mısır ve Katar liderlerinin müzakerelere verdiği desteğe de dikkat çektiğini hatırlatan Erdoğan, “Bir defa şunu açık ve net söylemek isterim, Türkiye, unutmayın Türkiye’den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye’nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir” ifadelerini kullandı.
Artık dünyaya öncülük eden Türkiye var
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine her geçen gün daha da yaklaştıklarını, eğitimden ulaşıma, dış politikadan ticarete, ekonomiden teknolojiye her alanda yaptıkları atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini dile getirdi. Artık kendisine güvenen, sözünün ağırlığı olan, savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye gerçeği olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu tarihi ivmeyi artırarak sürdürmek mecburiyetindeyiz. Ekonomide uyguladığımız makro istikrar programının müspet neticelerini görmeye devam ediyoruz. Dezenflasyon sürecini kesintisiz sürdürürken, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı da inşallah güçlendireceğiz."