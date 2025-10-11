Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de STK'larla buluştu: Artık dünyada sözü geçen Türkiye var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum, siz değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Rabbim birliğimizi, muhabbetimizi, gönül birlikteliğimizi daim eylesin. Dün 38 projemizin toplu açılışını yaptık, ayrıca 2 projenin de temellerini attık. Toplam değeri yaklaşık 3 milyar 85 milyon lira olan tüm bu eserlerin Rize’ye, bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Yüksek bir tempoda geçen Rize ziyaretimizin her dakikasını verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bakanlıklarımızla, belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş insanlarımızla Rize’de eser ve hizmet sancağımızı gururla dalgalandırmanın çabası içindeyiz.

Açılışı attığımız ve projesini attığımız projeler bunun nişanesidir. Geçen ay yaşanan sel felaketinde mağdur olan kardeşlerime geçmiş olsun diyorum.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Her alanda yaptığımız atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Savuma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye gerçeği var. Bu ivmeyi sürdürmek ve başarı çıtamızı yükseltmek zorundayız. Bölgesel çatışmalar ve küresel ekonomik sorunlar ve büyük ekonomiler arasındaki çatışmalar işimizi zorlaştırsa da hedefimize ulaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Orta Vadeli Programla önümüzdeki 3 yıla yakın programı halkımız ve iş insanlarıyla paylaştık.

Yaptığımız uluslararası ziyaretlerde Türkiye’ye yönelik yatırım iştahını görme fırsatım oldu. Salgından sonra başımızı ağrıtan enflasyonun önce kontrol altına alınmasını, ardından düşmesini ve yola girmesini sağladık. Terk hanelere girmesini temin edeceğiz. İş dünyasının bizden beklentisini çok iyi biliyoruz. Enflasyona paralel olarak bu beklentileri de karşılamaya çalışacağız. Türkiye’nin 23 yıldır elde ettiği kazanımın arkasında kamu ve özel sektörün işbirliği var.