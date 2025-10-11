Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kız Çocukları Günü'nü Nazım Hikmet'in dizeleriyle kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kız Çocukları Günü'nü Nazım Hikmet'in dizeleriyle kutladı

19:1811/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Nazım Hikmet'in dizelerine yer veren Erdoğan, "Canımız, ciğerimiz olan evlatlarımızı korumak, onlara müreffeh bir gelecek sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nazım Hikmet'in ifadesiyle 'Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne; allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar.' Canımız, ciğerimiz olan evlatlarımızı korumak, onlara müreffeh bir gelecek sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."


#Recep Tayyip Erdoğan
#Dünya Kız Çocukları Günü
#Nazım Hikmet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 11 EKİM: 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı?