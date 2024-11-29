Gazze’yi ateşkes silahıyla vuracak

Gazze’de soykırım yapan ve Lübnan’ı işgale girişen terör devleti İsrail, önceki gün sürpriz bir kararla Beyrut yönetimi ile ateşkes anlaşmasını kabul etti. Daha önce müzakerelere dahi yanaşmayan İsrail’in ateşkes kararı şaşkınlığa neden olurken, Financial Times’ın haberi işin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Haberde, işgalci İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD ile yeni silah anlaşmasına varmak için ateşkesi kabul ettiği belirtildi. 680 milyon dolar değerindeki anlaşma, çok sayıda bomba ve güdüm kiti içeriyor. İşgalcinin bu silahları Gazze’de kullanacağı ifade ediliyor.





ÇOK SAYIDA BOMBA VE JDAMS

Financial Times gazetesinin Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Joe Biden yönetiminin, Tel Aviv'e yeni bir silah satışı konusunda son aşamaya geldiği belirtildi. Haberde, ABD'li yetkililerin kısa süre önce Kongre'yi gayriresmi olarak bilgilendirerek İsrail'e binlerce müşterek doğrudan saldırı mühimmat (JDAMS) kiti gönderilmesine onay verileceğini ilettiği aktarıldı. Kongre'ye söz konusu satışla ilgili resmi bildirimin yakın zamanda yapılacağı kaydedilen haberde, ABD'nin İsrail'e ayrıca yüzlerce küçük çaplı bomba takviyesi yapacağı da belirtildi. ABD'li yetkililer ise söz konusu silah satış süreciyle ateşkes anlaşması arasında doğrudan herhangi bir bağlantı olmadığını savundu.





ÖNCEKİ ANLAŞMALARIN DIŞINDA

ABD'nin İsrail'e yapacağı bu son silah satışı, daha önce yapılan ve toplam değeri 20 milyar doları bulan yüklü silah satış onayına ilaveten yapılacak. Ağustos ayında ABD'den İsrail'e satışına onay verilen 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçlar yer almıştı. Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA savaş uçağı ve 25 adet F-15I savaş uçağı modernizasyon kiti ile bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturuyor. Öte yandan, 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da diğer paketlerde yer aldı. Bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir paket olarak onay verildi.





ATEŞKES KONUŞMASINDA SİNYALİNİ VERDİ

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu silah onayını "İsrail-Lübnan ateşkesi konusunda şart olarak" gördüğü ve Biden'ın silah satışına yeşil ışık yakmasının ardından İsrail'in anlaşmaya imza koyduğu iddia edildi. Netanyahu, salı günü ateşkes kararı sonrası yaptığı açıklamada, “Anlaşma güçlerimize nefes aldıracak ve stoklarımızı yenileyeceğiz" demişti. "Silah ve mühimmat teslimatlarında büyük gecikmeler yaşandığı bir sır değil" diyen İsrail lideri, ”Bu gecikmeler yakında çözülecek. Askerlerimizi güvende tutmak ve görevimizi tamamlamak için bize daha fazla saldırı gücü sağlayacak gelişmiş silah tedarikleri alacağız" ifadelerini kullanmıştı.





SOYKIRIMI DEVAM ETTİRECEK

Aynı açıklamada ateşkes nedenlerinden biri olarak Gazze’ye yoğunlaşmayı hedeflediklerini belirten Netanyahu’nun, ABD’den Gazze’deki soykırımını sürdürme amacıyla mühimmat aldığı ifade edildi. Kıyı Şeridi’ne saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail ordusu, dün düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 19 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023’ten bu yana işgalci güç, Gazze’de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 44 bin 300 kişiyi öldürdü, 104 bin 700'den fazla kişiyi yaraladı.











