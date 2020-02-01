Gece ANKA, sabah İKU

Bu taleplere göre ihtiyaçlar belirlenerek hızlıca planlama yapıldı. Deprem bölgesine ilk olarak bir adet helikopter ve bir de arama-kurtarma ekibi ulaştırılarak yaralıların hastanelere tahliyesi gerçekleştirildi. Hemen ardından milli insansız hava aracı ANKA, hasar durumunu görüntülemek için Batman’dan havalandı. Gece vakti bölgeden ‘gündüz gibi’ görüntü alan ANKA, depremin ilk anlarında elektriklerin kesik olduğu bölgeyi gece görüş sistemleriyle taradı, müdahale edilecek yıkık binaları tek tek tespit etti. ANKA’dan gelen görüntüler koordinasyon merkezine aktarıldı; kurtarma ekiplerinin gideceği bölgeler, ambulans veya AFAD araçlarının hangi noktalara ulaşması gerektiği konusu netleştirildi. ANKA’nın gece boyunca devam eden görevine sabaha karşı TSK’ya ait iki adet insanlı keşif uçağı (İKU) da katıldı. Deprem bölgesine gönderilen İKU’lar, detaylı hasar tespit çalışmalarında görevlendirildi. Hem ANKA hem de İKU, araziyi karış karış izleyerek sahadaki ekiplerin yönlendirilmesine büyük katkı sağladı.

IKU

12 UÇAKLA 17 SORTİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca deprem bölgesine gönderilen 12 uçak da 17 sorti görev icra etti. 7 adet A-400M, 4 adet CASA ve bir de C-130 nakliye uçağı AFAD, Sağlık Bakanlığı, Jandarma ekiplerini Elazığ’a taşıdı. Hava Kuvvetleri’nin 24 Ocak gecesi başlattığı yoğun faaliyet 29 Ocak günü öğle saatlerinde tamamlandı. Son olarak AFAD’ın talep ettiği ‘Koca Yusuf’ A-400M uçağı Ankara’dan bölgeye gidip geldi.