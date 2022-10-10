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EĞİTİM

Geleceği yazıyorlar

Son dönemde popülerleşen meslek liseleri, uzmanlaştığı sektörlerde önemli açıkları kapatmaya devam ediyor. Bu okullar arasında yer alan Türkiye’nin ilk yazılım lisesi Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ile bilişim alanında nitelikli öğrencilerin yetiştirildiği Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gezdik.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Geleceği yazıyorlar
​Geleceği yazıyorlar.

Otuz yıllık köklü tarihi olan Sarıyer’deki Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 38 dersliği 79 öğretmeni ve 904 öğrencisi var. Türkiye’de ilk defa kurulan yazılım lisesinin öğrencileri hazırlık sınıfında yazılımın en önemli aracı İngilizce’yi anadili gibi konuşabiliyorlar. Meslekleri hakkında ücretsiz eğitim ve sertifika alan öğrencilerin mezun olmadan işleri hazır. Ayrıca MEB onaylı uluslararası alanda da akredite olan öğrenciler yazılım alanında dünyayla yarışır hale gelmek üzereler.

20 YILLIK OKUL

Esenyurt Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise lise giriş sınavında başarı sıralamasında ilk üçte yer alıyor. Bilişim alanında öne çıkan okulda 21 derslik, 18 atölye ve 4 laboratuvarın yani sıra bir kütüphane, bir müzik dersliği ve bir resim dersliği yer alıyor. 818 öğrencinin eğitim aldığı 20 yıllık okulun ilk yılında dört İngilizce ve iki Almanca hazırlık sınıfı olan okulda öğrenciler okul saatinin dışında spor, atölye ve müzikle de ilgileniyor.

Yurt dışına yazılım ihraç edeceğiz

  • Hedeflerinin dünyaya yazılım satma olduğunu söyleyen Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Barış Saygılı, “Bizim okulumuzda hem öğrenciler gelişiyor hem de iş sahibi oluyor. Yazılım geliştirme, sosyal medya içeriği ve bir ajanstan beklenebilecek her şeyi yapan bir bölümümüz var. Bizim en büyük hedefimiz birinci fazda Türkiye’de belli bir noktada ciro yaptıktan sonra yurt dışına iş yapma. Birkaç yıl içerisinde Türkiye’de bir okulun yurt dışında yazılım ihracat ettiğinin haberini alacaksınız” dedi.

Ciddi hedefleri olan öğrenciler

Son yıllarda okula talebin çok olduğuna dikkat çeken Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Kayaküçük, “Okulumuz hem proje hem de protokol okul. Puanımız yüksek olduğu için ciddi hedefleri olan öğrenciler bizi tercih ediyor. Mezun olan öğrencilerimizin yüzde 75’i mühendislik bölümlerini kazanıyorlar. Ama yine de okulumuzun öğrencilerine protokol kapsamında 11’inci ve 12’nci sınıflarda haftada iki gün stajlarını sektörde yapıyorlar. Okul sanayi gelişimine destek oluyoruz” diye konuştu.

Meslek liselilere Avrupa’da staj
EKONOMİ
Meslek liselilere Avrupa’da staj

Meslek lisesi öğrencilerinden savunma sanayisine seri üretim: Ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar
FOTOĞRAF 10
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Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Türkiye'nin en önemli savunma sanayi kuruluşlarından biri olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) silah parçası üretiyor.
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Öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da okullarındaki atölyelerde yaptıkları seri üretimle, hem kendi hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Ortaya çıkardıkları çalışmalarla da meslek eğitiminin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
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İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yaptığı açıklamada, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ihraç ettiği bazı silah parçalarının meslek lisesi öğrencileri tarafından üretildiğini söyledi.
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\"Çocuklarımız üretiyor, öğreniyor, çalışıyor ve kazanıyor\"

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mesleki eğitime önem verdiğini ifade eden Telefoncu, \"Çocuklarımız bu meslek lisemizde silah parçalarını üretiyorlar. Çocuklarımız üretiyor, öğreniyor, çalışıyor ve kazanıyor. Sayın Milli Eğitim Bakanı'mızın mesleki eğitime verdiği öneminin sonucunu görüyorsunuz. Amacımız mesleki eğitime en büyük katkıyı bu şekilde üreterek sağlamak\" dedi.
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\"Mezuniyet sonrası istihdama yönelikte çalışmalarımız hızla devam ediyor\"

G-3 piyade tüfeğinin el kundağı üretiminin yapıldığını belirten Telefoncu, \"Çocuklarım ve öğretmenlerim adına gerçekten Türk eğitim sistemi adına Milli Eğitim Bakanı'mıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada günlük 700 adet el kundağı üretiyor. Çocuklarımız aynı zamanda da kazanıyor. İstihdama yönelikte Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuzla Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü'müz arasında ön protokol çalışmaları başlatıldı. İnşallah bu çocuklarımız mezun olduktan sonra da istihdamına yönelikte çalışmalarımız hızla devam ediyor\" diye konuştu.
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Meslek lisesi öğrencilerinden savunma sanayisine seri üretim: Ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar
Türkiye'nin en büyük savunma sanayi kuruluşlarından biri olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na silah parçası üretimi yapan Kırıkkale'deki meslek lisesi öğrencileri, hem kendi bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
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