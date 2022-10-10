​Geleceği yazıyorlar.

Otuz yıllık köklü tarihi olan Sarıyer’deki Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 38 dersliği 79 öğretmeni ve 904 öğrencisi var. Türkiye’de ilk defa kurulan yazılım lisesinin öğrencileri hazırlık sınıfında yazılımın en önemli aracı İngilizce’yi anadili gibi konuşabiliyorlar. Meslekleri hakkında ücretsiz eğitim ve sertifika alan öğrencilerin mezun olmadan işleri hazır. Ayrıca MEB onaylı uluslararası alanda da akredite olan öğrenciler yazılım alanında dünyayla yarışır hale gelmek üzereler.

20 YILLIK OKUL

Esenyurt Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise lise giriş sınavında başarı sıralamasında ilk üçte yer alıyor. Bilişim alanında öne çıkan okulda 21 derslik, 18 atölye ve 4 laboratuvarın yani sıra bir kütüphane, bir müzik dersliği ve bir resim dersliği yer alıyor. 818 öğrencinin eğitim aldığı 20 yıllık okulun ilk yılında dört İngilizce ve iki Almanca hazırlık sınıfı olan okulda öğrenciler okul saatinin dışında spor, atölye ve müzikle de ilgileniyor.

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Yurt dışına yazılım ihraç edeceğiz

Hedeflerinin dünyaya yazılım satma olduğunu söyleyen Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Barış Saygılı, “Bizim okulumuzda hem öğrenciler gelişiyor hem de iş sahibi oluyor. Yazılım geliştirme, sosyal medya içeriği ve bir ajanstan beklenebilecek her şeyi yapan bir bölümümüz var. Bizim en büyük hedefimiz birinci fazda Türkiye’de belli bir noktada ciro yaptıktan sonra yurt dışına iş yapma. Birkaç yıl içerisinde Türkiye’de bir okulun yurt dışında yazılım ihracat ettiğinin haberini alacaksınız” dedi.

Ciddi hedefleri olan öğrenciler

Son yıllarda okula talebin çok olduğuna dikkat çeken Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Kayaküçük, “Okulumuz hem proje hem de protokol okul. Puanımız yüksek olduğu için ciddi hedefleri olan öğrenciler bizi tercih ediyor. Mezun olan öğrencilerimizin yüzde 75’i mühendislik bölümlerini kazanıyorlar. Ama yine de okulumuzun öğrencilerine protokol kapsamında 11’inci ve 12’nci sınıflarda haftada iki gün stajlarını sektörde yapıyorlar. Okul sanayi gelişimine destek oluyoruz” diye konuştu.

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