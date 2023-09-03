Geleceğimiz 'nitelikli insan'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uşak’ta düzenlenen 20’nci İmam Hatipliler Kurultayı’na katıldı. Uşak Üniversitesi’nde düzenlenen programda Kurtulmuş’un yanı sıra Uşak Valisi Turan Ergün, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, Uşak İmam Hatipliler Derneği (UŞİMDER) Başkanı Harun Kaya, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar yer aldı.

GEÇMİŞİ UNUTMADAN GELECEĞE YÜRÜMEK

Kurultayda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Nitelikli bir gelecek ancak nitelikli insanların sırtında yükselir. Onun için temel meselemizin nitelikli insanlar yetiştirmek, her alanda başarılı, güçlü, bilgi, hikmet ve irfanla donatılmış, ferasetli, liyakatli ve ehliyetli, medeniyet değerleriyle donanmış gençlerimizi yetiştirmektir. Nitelikli bir gelecekten bahsediyorsak, her alanda böylesine büyük bir gençlik kadrosunu yetiştirmek bizim için önemlidir. Nitelikli gelecek geçmişini unutmadan geleceğe doğru yürüyenlerin yapabileceği bir şeydir” dedi.

AİLEYİ KORUMALIYIZ

Nitelikli geleceği oluşturmanın yollarından söz eden Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Nitelikli gelecekten bahsediyorsak sağlam bir mefkureyi, ortak milli bir hedef haline getirme mecburiyetimiz vardır. İkinci temel unsur bu mefkureyi yürütecek, ileriki nesillere aktaracak sağlam bir toplumsal yapının oluşmasıdır. Bunun en başında her zaman övündüğümüz ama maalesef güncel olarak da çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalan aile yapımızı güçlendirmek temel ödevlerimizden birisidir. Nitelikli geleceğin üçüncü temel şartı güçlü insan kaynağına sahip olmaktır. Nitelikli geleceği kurabilmemiz için en temel unsurumuz ile güçlü bir devlet yapısına sahip olmaktır. Devletin yeniden yapılanması, hızlı ve etkin kararları alan bir mekanizma haline dönüştürülmesi için milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmiş bulunuyoruz.”

Bilal Erdoğan

Öğretmenleri motive edelim

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan programda yaptığı konuşmada eğitimin çok yönlü bir hadise olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Bir tarafında göz bebeğimiz çocuklarımız, bir tarafta onları eğitmekle mükellef sorumlu idarecilerimiz, bir tarafta bu çocuklarımızın anne babaları var. Veli de bu eğitimin çok önemli bir tarafı. Böyle bir düzlemde bu eğitimin sadece devletlerin alacağı kararla, sadece öğretmenlerin yaptıklarıyla şekilleneceği bir kısa yol yok. Sene başında, ortasında ve sonunda bazı profil testleri yapılmalı ki bu çocuklarımızdaki gelişmeleri çözelim. Bir milyon 100 binin üzerinde Türkiye’de devletin öğretmeni var. İmam hatiplerdeki sayı da 150 bin civarındadır. Arkadaşlarımızı nasıl motive edebiliriz, buna kafamızı yormamız lazım.”







