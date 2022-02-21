Gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücü cezadan kaçamadı

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde düğün konvoyunda otomobilden inen gelin ile damat kavşakta yolun ortasına geldi. Konvoyun arasından geldiği tahmin edilen ve polisin ceza yazmaması için plakaları sökülen otomobilin sürücüsü, gelin ile damadın çevresinde drift yaptı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Polis, drift yapan kişinin Musa K. olduğunu belirledi. Musa K.'ya 9 bin 125 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu, aracı ise trafik otoparkına çekildi.

OYNAT 00:59 Antalya'da drift yapan maganda kapı açılınca araçtan dışarı fırladı Antalya'da akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapmak isteyen sürücü kapısı açılan 1993 model Tofaş marka araçtan dışarı fırladı. Düşen sürücü aracın peşinden koşarken araç yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu. BiP'te paylaş

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