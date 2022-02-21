Gündem Gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücü cezadan kaçamadı
ANTALYA

Gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücü cezadan kaçamadı

Antalya'da gelin ve damadın çevresinde otomobiliyle drift yapan Musa K.'ye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Drift yaparken aracının plakası sökülü olmasına rağmen ekiplerin titiz çalışması sonucu araç sahibi tespit edildi. Drift anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Haber Merkezi DHA
Gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücü cezadan kaçamadı
DHA
Olay anı.
Gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücü cezadan kaçamadı
DHA
Olay anı.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde düğün konvoyunda otomobilden inen gelin ile damat kavşakta yolun ortasına geldi. Konvoyun arasından geldiği tahmin edilen ve polisin ceza yazmaması için plakaları sökülen otomobilin sürücüsü, gelin ile damadın çevresinde drift yaptı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Polis, drift yapan kişinin Musa K. olduğunu belirledi. Musa K.'ya 9 bin 125 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu, aracı ise trafik otoparkına çekildi.

Antalya'da gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı
OYNAT 00:27
Antalya'da gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı
Antalya'da gelin ve damadın etrdafında drift atan otomobil sürücüsü Musa K.'ya 9 bin 125 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Antalya'da drift yapan maganda kapı açılınca araçtan dışarı fırladı
OYNAT 00:59
Antalya'da drift yapan maganda kapı açılınca araçtan dışarı fırladı
Antalya'da akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapmak isteyen sürücü kapısı açılan 1993 model Tofaş marka araçtan dışarı fırladı. Düşen sürücü aracın peşinden koşarken araç yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu.

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