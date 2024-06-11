Genç Taner köpek kurbanı





Başıboş sokak köpekleri yine trafik kazasına neden oldu. Hatay Samandağ’da önceki gece motosikletle seyreden 17 yaşındaki Taner Soral'ın önüne aniden sahipsiz bir köpek fırladı. Soral, önce köpeğe ardından park halindeki otomobile çarpıp kaldırıma düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kuduz köpek nakline tutuklama

Kuduz köpeklerin bakımsız kaldıkları gerekçesiyle Şanlıurfa’dan Ankara’ya getirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, dernek çalışanı M.S.D. ile birlikte, Siverek’teki karantina bölgesindeki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp Ankara'ya yola çıktığı yönünde sosyal medyada paylaşım yaptı. Özgünlü paylaşımında “Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış, 3-4 tane kuduz çıkmış. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik, 3 de yasaklı ırk, hastaydı, onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp, kısırlaştırılıp, tedavileri olacak” ifadelerini kullandı.

Buket Özgünlü

CEZAEVİNDE

İnfial uyandıran paylaşımdan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında, Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen ikiliden Özgünlü, “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” ve “Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet” suçlarından tutuklandı. M.S.D. ise serbest bırakıldı.

ANKARA TEYAKKUZDA

Şanlıurfa’dan getirilen köpeklerin Gölbaşı barınağında bakıma alındığı bildirildi. Ankara Valiliği, tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı.

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Ben olmasam çocuklara saldıracaktı

Şanlıurfa Eyyübiye’de kuduz vakasına rastlanınca, 2 mahallede uygulamaya başlanan karantina sürüyor. Kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta 16 yaşındaki Ufuk Kılıç'a, Batıkent Mahallesi'nde ise 4 Haziran'da Mustafa Şahin'e saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmiş, mahalleler karantinaya alınmıştı. 30 bin kişinin yaşadığı Batıkent ile 200 kişinin ikamet ettiği kırsal Payamlı mahallerine “Dikkat kuduz risk bölgesi” yazılı uyarıcı levhalar takıldı. Sokağa çıkmaya korkan vatandaşlar, sahipsiz hayvanların aşılanmasını istiyor.

Kuduz hayvanları belediyeye bildiren Batıkent Mahalle Muhtarı Halil Kaya’nın bir grup sözde hayvanseverin saldırısına uğramasıyla tekrar gündeme gelen olayda yaralanan Mustafa Şahin, Yeni Şafak’a konuştu. Çocuklarıyla birlikte parka gittiğini söyleyen Şahin, “Bir köpeğin havlaya havlaya üzerimize geldiğini gördüm. Çocukları korumak için öne çıktım. Kolumu ve bacağımı ısırdı. Ben olmasam çocuklarıma saldıracaktı. Onlar da korkudan dışarı çıkamıyor” dedi.

KÖPEĞE HİÇBİR ŞEY YAPILMADI

Muhtar Halil Kaya ise kuduz köpeklerin götürüldüğünü söyledi. Kaya şöyle konuştu: “Yetkilileri aramak benim görevim. Isırılan kişi köpeği tespit etti ve belediye ekipleri köpeği alıp gitti. Olaydan 48 saat sonra köpeğin kuduz olduğunu bildirdiler. Köpek sakinleştirilirken herhangi bir şey yapılmadı. Birkaç gündür eylem yapıyorlar, her yere “Katil” yazdılar. Dün muhtarlığı bastılar. Hukuki süreç başlattım.”

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Sokağa Atana 100 bin saldırganlaştırana 200 bin lira ceza

Sahiplendirilen sokak köpeklerine bakmayanlara ayrı, bu köpekleri saldırganlaştıranlara ayrı idari ceza kesilmesi gündemde. 2004 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Yasası'nda yapılacak değişiklikle, başıboş sokak köpeklerinin sahiplendirilmesi halinde hayvanın korunması için uygulanacak yöntemlerin yanı sıra cezai müeyyideler de belirlenecek. Yeni hazırlanan başıboş sokak köpekleri düzenlemesine göre, kısırlaştırılıp çip takılan köpekleri sokağa terk edenlerin yanı sıra hayvan dövüşü gibi yasalara aykırı işlerde kullanmak üzere sahiplenen kişilere de ceza kesilecek. Edinilen bilgiye göre, sahiplendiği köpeğe bakmayıp sokağa terk edene 100 bin TL, sahiplendiği köpeği saldırganlaştırana 200 bin TL ceza verilecek. Ayrıca sokak köpeklerinin sahiplendirilme süreci ve sonrası, gerek yerel yönetimlerin gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dahil olduğu bir mekanizma tarafından denetlenecek.











