Genci kurtarma savaşı: Dut toplamak isterken demir eline saplandı

Okulların tatile girmesiyle yaz Kur'an Kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte açılan 'Yaz Kur'an Kursları' başladı. Kurslara katılacak çocukların dini yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli dua ve sureleri ezberlemeleri ve Kur'an-ı Kerim'i meali ile birlikte okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca cami ve Kur'an kurslarında düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursları' 26 Ağustosta sona erecek.