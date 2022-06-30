Genci kurtarma savaşı: Dut toplamak isterken demir eline saplandı

Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi'nde müstakil evin bahçesindeki ağaçtan dut toplayan A.Y. (12), dengesini kaybedip düşünce korkuluk demiri eline saplandı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hidrolik makas ile demiri kesti, A.Y, eline saplanan demir ile Numune Hastanesine kaldırıldı.
A.Y'nin elindeki demir ameliyatla çıkartıldı.
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Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesinde bulunan mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. Küçük Büşra, iddiaya göre ailesinin tarlada çalıştığı sırada, çadır içinde yere kurulan ocak üzerindeki kaynar süt dolu tencereye çarptı.
Tencere, bir anda talihsiz çocuğun üzerine devrildi. Kaynar sütün vücuduna döküldüğü çocuğun ağlama sesini duyan ailesi hemen yardımına koştu.
Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun tamamında 2'nci derece yanık oluşan küçük Büşra, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Büşra'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Üzerine kaynar süt dolu tencere devrilen Büşra ağır yaralandı
Üzerine kaynar süt döküldü: İki yaşındaki minik Büşra'nın durumu ağır
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mevsimlik işçi çadırında, kaynar süt dolu tencerenin üzerine döküldüğü iki yaşındaki Büşra Y., ağır yaralandı.
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Kadirli- Andırın karayolu Asri Mezarlık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre S.Y., 01 DM 768 plakalı kamyonuyla Andırın'dan Kadirli kent merkezi istikametine seyir halindeyken aracın freni boşaldı.
Rampadan inen kamyonun direksiyon kontrolünü yitiren S.Y., önce 01 YP 426 plakalı kapalı kasa minibüse, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Cengizhan Kocaoğlu yönetimindeki 80 ACC 428 plakalı motosiklete çarptı.
HATAYINI KAYBETTİ<br><br>Motosiklet kamyonun altında yaklaşık 250 metre sürüklenirken, kamyon trafik ışıklarında bekleyen 53 ED 107 plakalı ve 80 ABC 416 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu, hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kocaoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü S.Y. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
KARDEŞİYLE AYNI KADERİ YAŞADI<br><br>Cengizhan Kocaoğlu'nun kardeşi Kenan Kocaoğlu ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Kenan Kocaoğlu'nun da 1 Kasım 2015'te motosikletiyle karıştığı kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.
7 yıl önce motosiklet kazasında ölen kardeşiyle aynı kaderi paylaştı
Kahreden ölüm: Yedi yıl önce motosiklet kazasında ölen kardeşiyle aynı kaderi paylaştı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde freni boşalan kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu (33), hayatını kaybetti. Kocaoğlu'nun 2015 yılında kardeşi 21 yaşındaki Kenan Kocaoğlu'nun da aynı yolda motosikletle karıştığı kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.