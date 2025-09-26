Gençler için diplomasi forumu

Genç Diplomasi Derneği Genel Başkanı Selman Bilir ile Genel Başkan Yardımcıları Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Aziz Albayrak’ın ev sahipliğinde düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu (BDF), “Tarihin Işığında Diplomasi” temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen ve dört gün sürecek forum, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençleri bir araya getirerek onlara yenilikçi ve derinlikli bir diplomasi deneyimi sunuyor. Açılış programına Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu, Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir de katıldı. Katılımcılardan sembolik olarak alınan ücretler Gazze’ye bağışlanacak.





GENÇLİK KONUŞURSA DÜNYA DEĞİŞİR

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışın ardından katılımcılar “Soğuk Savaş’ın Sıcak Cepheleri” ve “Gazze: Geri Dönme Umudu” adlı kısa filmleri izledi. Açılış konuşmasını yapan Selman Bilir, forumun yalnızca bir etkinlik olmadığını, gençliğin vicdanının gür bir sesle ifade edildiği bir platform olduğunu belirti. Bilir, “Gazze’den Arakan’a, Yemen’den Keşmir’e kadar nice coğrafyada kardeşlerimiz zulüm altında. Uluslararası kurumlar sessiz kaldıkça biz gençler konuşacağız” dedi. Bilir, gençliğin sadece simülasyon değil, vicdan ve adalet temelinde bir diplomasi anlayışı geliştirmesini hedeflediklerini vurguladı.





6 AYRI KOMİTE DÜZENLENECEK

Bu yılın ana teması olan “Tarihin Işığında Diplomasi”, Soğuk Savaş’ın küresel etkilerini genç diplomat adaylarının gözünden yeniden değerlendirmeyi hedefliyor. Forum kapsamında Kıbrıs Komitesi, Sovyet-Afgan Savaşı Komitesi, Angola İç Savaşı Komitesi, Yom Kippur Savaşı Komitesi, Berlin Krizi Komitesi ve Vietnam Savaşı Komitesi gibi komiteler düzenlenecek. Forum kapsamında gençler, Kıbrıs’tan Berlin’e, Vietnam’dan Afganistan’a uzanan Soğuk Savaş döneminin kritik meselelerini tartışacak. Dört gün sürecek programda simülasyon oturumları, panel tartışmaları, film gösterimleri ve atölye çalışmaları yer alacak.



