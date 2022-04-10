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İSTANBUL

Gençlerden biri imam Erdoğan müezzin oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşam iftarda misafir olduğu üniversite öğrencileri Muhammed, Mustafa, Kerem, Abdullah ve Berk, yaşanan renkli dakikaları anlattı. Cumhurbaşkanımız ve İbrahim Kalın ezana 10 dakika kala geldi. Arkadaşlarımızdan biri imam, Cumhurbaşkanımız müezzin oldu, akşam namazını kıldık. Hurma ve zemzem suyu ile oruçlar açıldı. Ezo gelin çorbası ve menemen yapmıştık.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
Gençlerden biri imam Erdoğan müezzin oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün iftarda İstanbul Beşiktaş’taki bir öğrenci evine misafir oldu. Hurma ve zemzem suyu ile oruçlar açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün iftarda İstanbul Beşiktaş’taki bir öğrenci evine misafir oldu. Anadolu’nun farklı şehirlerinden üniversite eğitimleri için İstanbul’a gelen öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlerine misafir olmak istediğini öğrenince çok heyecanlandı. Niğde, Kayseri, Kocaeli, Yozgat ve Amasya’dan İstanbul’a üniversite okumaya gelen Muhammed, Mustafa, Kerem, Abdullah ve Berk isimli 5 ev arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Cuma günü yapılan iftarın haberini bir gün önce aldılar. Hemen hazırlıklara başlayan öğrenciler iki saat süren iftara ilişkin şunları söyledi:

BİR GÜN ÖNCEDEN HABER ALDIK

  • “Bir gün önceden Cumhurbaşkanlığı’ndan haber geldi. Cumhurbaşkanı evimize iftara gelecekti. Heyecanlandık. Hazırlıklarımızı yaptık. Evimiz bir öğrenci evi. Biz her zaman düzenli tutuyorduk ama misafirimiz Cumhurbaşkanı olunca biraz daha düzenleyelim dedik. Hazırlıklarımızı tamamladık ve Cumhurbaşkanı’mızı beklemeye başladık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci evinde iftar yaptı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar için İstanbul Beşiktaş'ta bir öğrenci evine konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da eşlik etti.

EN SEVDİĞİ YEMEK KELLE PAÇA ÇORBASI

İftar menüsünde kendilerinin yaptığı ezo gelin çorbası ve menemen olduğunu söyleyen öğrenciler “Cumhurbaşkanı’mız çorbayı çok beğendi. Bunun yanında, yanlarında getirdikleri tavuk döner, bulgur pilavı, tatlı olarak da güllaç vardı. Yaklaşık 40 dakika iftar sofrasında oturduk. Bu sırada Cumhurbaşkanı ile yemekler üzerine konuştuk. En sevdiği yemeğin kelle paça çorbası olduğunu söyledi. Biz de buna mukabil bir dahaki yemeğe kelle paça çorbası hazırlayıp kendisini beklediğimizi ifade ettik” dedi. Öğreciler şöyle devam etti:

SAMİMİ VE ESPRİLİYDİ

  • “Misafirimiz Cumhurbaşkanı olunca çok heyecanlıydık ama gördük ki bir aile büyüğümüz gibiydi, samimiydi. Bu bizi rahatlattı. Çok espriliydi, hoş sohbetler oldu. Bize gençlik yıllarından bahsetti. Futbol hayatını anlattı. Biz gençler için yapılan yatırımlardan bahsetti. Kaldırılan harçlar, verilen burslar, yapılan üniversiteler bunları belirterek bizlere tavsiyelerde bulundu. Üniversitelerimizdeki kulüplere katılımlarımızın önemine dikkat çekti. Bizlerin de taleplerini dinledi. Her zaman biz gençlerin arkasında olduğunu söyledi. Bunu bize hissettirdi. Ne zaman istersek arayabileceğimizi de ekledi.”

Namazı birlikte edâ ettik

Akşam ezanının okunmasına 10 dakika kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sözcü İbrahim Kalın’ın eve geldiğini söyleyen öğrenciler şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı’mız iftar duası yaptı, hep birlikte amin dedik. Ezan okundu, hurma ve zemzem suyu ile oruçlarımızı açtık. Ardından, arkadaşımızın imam hatipliği ve Cumhurbaşkanımızın müezzinliğinde akşam namazını kılıp, iftar soframıza geçtik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: 'Aile ziyareti gibi oldu, onu görünce duygulandık'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri olmuş ve 3 çocuklu aileyle iftar yapmıştı.
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Gerçekleşen iftar programı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile hatıra fotoğrafı çektirmişti.
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Ev sahibi Kılıçaslan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin konuştu.
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\"Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor\"<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretiyle mutlu olduklarını belirten Ersin Kılıçaslan, \"Devlet başkanımızın bizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Bir arada samimi bir ortamda iftar yapmak bizi ziyadesiyle memnun etti...
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\"ONU GÖRÜNCE DUYGULANDIK\"<br><br>İlk olarak Emine Hanım içeriye girdi çok samimiydi. Kendisine de buradan tekrar teşekkür ederim. Ardından Cumhurbaşkanımız geldi. Onu görünce tabii ki duygulandık...
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Hoş sohbetiyle samimi tavırlarıyla güzel içten bir akşam geçirdik. Aslında tamamen bir aile ziyareti gibi oldu. Akşam ailelerimizden konuştuk. Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor...
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Bizden biriymiş gibi içten bir tavrı vardı Cumhurbaşkanımızın. Bundan dolayı da memnun olduk. Kendisine teşekkür ettik\" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: 'Aile ziyareti gibi oldu, onu görünce duygulandık'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Ümraniye'deki evinde iftarda ağırlayan Ersin Kılıçaslan açıklama yaptı. Kılıçaslan, "Cumhurbaşkanımızın hoş sohbeti ve samimi tavırlarıyla güzel bir akşam geçirdik. Aslında tamamen bir aile ziyareti gibi oldu" dedi.


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