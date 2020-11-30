Genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmaların yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Ayrıntılar geliyor...
TBMM yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmaların yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.