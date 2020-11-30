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ANKARA

Genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

Haber Merkezi AA
TBMM
TBMM

TBMM yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmaların yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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