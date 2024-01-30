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Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararının, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

17:23 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 18:01 - 30/01/2024 Salı
AA
Can Atalay
Can Atalay

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararının, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düştü."
ifadelerine yer verildi.
#Can Atalay
#TBMM
#TİP
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