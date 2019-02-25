Gündem Gıda malzemesi siparişi verdi Kolilerden 300 bin lira çıktı
TRABZON

Trabzon haberleri... Gıda malzemesi siparişi verdi: Kolilerden 300 bin lira çıktı

Gıda malzemesi siparişi verdi: Kolilerden 300 bin lira çıktı

Trabzon'un Araklı ilçesinde, lokanta işletmecisi Mustafa Gümrükçüoğlu'nun sipariş verdiği gıda malzemelerinin yer aldığı kolilerin içinden 300 bin lira çıktı. Olayın şaşkınlığını yaşayan Gümrükçüoğlu, kolilere yanlışlıkla konulduğunu öğrendiği parayı firma sahibine teslim etti.

Haber Merkezi DHA
Kolilerden çıkan paralar...
Kolilerden çıkan paralar...

Araklı'nın Merkez Mahallesi'nde lokanta işleten Mustafa Gümrükçüoğlu, toptancı firmasından gıda malzemeleri sipariş etti.

Kamyonla getirilen gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri açan Gümrükçüoğlu, poşetin içinde para olduğunu fark etti. Saydığı paranın 300 bin lira olduğunu tespit eden ve olayın şaşkınlığını yaşayan Gümrükçüoğlu, aynı ilçeden sipariş verdiği firma yetkililerini arayarak, durumu bildirdi.

Mustafa Gümrükçüoğlu, kolilerden çıkan paraları sahibine teslim etti.

Gümrükçüoğlu, koliye yanlışlıkla konulduğunu öğrendiği 300 bin lirayı firma sahibine teslim etti.

Poşet kolilerinin içinden 300 bin lira çıkınca şok yaşadığını anlatan Gümrükçüoğlu, "Ben yapılması gerekeni yaptım ve parayı sahibine iade ettim. Kim olsa aynısını yapardı" dedi.

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