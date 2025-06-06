Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gıda yardımları çöp oldu

Gıda yardımları çöp oldu

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:006/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım noktalarında 49 Filistinliyi öldürdü, 305 kişiyi de yaraladı.
Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım noktalarında 49 Filistinliyi öldürdü, 305 kişiyi de yaraladı.

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye insani yardım girişini engellemesi, bölgede yaşanan insani krizi felakete dönüştürdü. Gazze’de 2,3 milyon insan büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya kalırken Mısır sınırındaki Refah Kapısı’nda toplanan gıda ve insani yardım malzemeleri yüklü TIR’lar, İsrail’in engellemeleri nedeniyle aylardır bekletiliyor. Refah’ta bekletilen yardım TIR’larının sayısı 3 bin 600’ü aştı. Binlerce ton gıda maddesi artan sıcaklıklarla birlikte bozuldu. Yardımların engellenmesinden en fazla çocuklar etkileniyor. Yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybeden çocuk sayısı 420'yi geçti. Sınır hattında can güvenliği tehlikesi yaşayan şoförler, yardım tırlarının içinde bulunan pek çok gıdanın bozulduğunu ve çöpe atıldığını bildirdi. Günlerdir sınırda bekleyişlerini sürdüren şoförler, Gazze’ye çok yakın olup da yardımları götüremedikleri için büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. Sınır hattında yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle şoförlerin can güvenliği tehdit altında. Konuya ilişkin kendilerini deşifre ederek konuşmaları ve fotoğraf paylaşmaları durumunda hedef olmaları muhtemel.


ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı gıda güvenliği uzmanlarına göre, 2 Mart’tan bu yana süren ambargo nedeniyle Gazze’de her beş kişiden biri açlıkla mücadele ediyor. Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı ise 420’yi geçti. Uzmanlar, Gazze’nin bir kıtlık felaketine doğru sürüklendiği uyarısında bulunuyor. Gazze’nin içerisini de koridorlarla bölen işgalci güçler, Gazze’nin kuzeyine yönelik ambargolarını daha da artırdı. Bölgedeki halk, güvenli bir bölge arayışında olarak sürekli göç halinde. Gazze’deki her şeyi tarumar eden işgalci güçler, insani krizi bir silah olarak kullanıyor. İsrail’in yardımları engellemesine karşı uluslararası toplumdan ciddi bir adım gelmemesi, insani dramı daha da derinleştiriyor. Gazze’de milyonlarca sivil, bir lokma ekmek, bir yudum su ve bir ilaca ulaşabilmek için yaşam mücadelesi veriyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım noktalarında 49 Filistinliyi öldürdü, 305 kişiyi de yaraladı. Sadece bugün Refah ve Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlenen saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirdi, 250'den fazla kişi yaralandı. İşgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 321’e şehit, yaralı sayısı ise 123 bin 770’e yükseldi.


#Gazze
#gıda
#yardım
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Trabzon ve İlçelerinde Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?