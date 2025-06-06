Gıda yardımları çöp oldu

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye insani yardım girişini engellemesi, bölgede yaşanan insani krizi felakete dönüştürdü. Gazze’de 2,3 milyon insan büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya kalırken Mısır sınırındaki Refah Kapısı’nda toplanan gıda ve insani yardım malzemeleri yüklü TIR’lar, İsrail’in engellemeleri nedeniyle aylardır bekletiliyor. Refah’ta bekletilen yardım TIR’larının sayısı 3 bin 600’ü aştı. Binlerce ton gıda maddesi artan sıcaklıklarla birlikte bozuldu. Yardımların engellenmesinden en fazla çocuklar etkileniyor. Yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybeden çocuk sayısı 420'yi geçti. Sınır hattında can güvenliği tehlikesi yaşayan şoförler, yardım tırlarının içinde bulunan pek çok gıdanın bozulduğunu ve çöpe atıldığını bildirdi. Günlerdir sınırda bekleyişlerini sürdüren şoförler, Gazze’ye çok yakın olup da yardımları götüremedikleri için büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. Sınır hattında yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle şoförlerin can güvenliği tehdit altında. Konuya ilişkin kendilerini deşifre ederek konuşmaları ve fotoğraf paylaşmaları durumunda hedef olmaları muhtemel.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı gıda güvenliği uzmanlarına göre, 2 Mart’tan bu yana süren ambargo nedeniyle Gazze’de her beş kişiden biri açlıkla mücadele ediyor. Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı ise 420’yi geçti. Uzmanlar, Gazze’nin bir kıtlık felaketine doğru sürüklendiği uyarısında bulunuyor. Gazze’nin içerisini de koridorlarla bölen işgalci güçler, Gazze’nin kuzeyine yönelik ambargolarını daha da artırdı. Bölgedeki halk, güvenli bir bölge arayışında olarak sürekli göç halinde. Gazze’deki her şeyi tarumar eden işgalci güçler, insani krizi bir silah olarak kullanıyor. İsrail’in yardımları engellemesine karşı uluslararası toplumdan ciddi bir adım gelmemesi, insani dramı daha da derinleştiriyor. Gazze’de milyonlarca sivil, bir lokma ekmek, bir yudum su ve bir ilaca ulaşabilmek için yaşam mücadelesi veriyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım noktalarında 49 Filistinliyi öldürdü, 305 kişiyi de yaraladı. Sadece bugün Refah ve Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlenen saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirdi, 250'den fazla kişi yaralandı. İşgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 321’e şehit, yaralı sayısı ise 123 bin 770’e yükseldi.