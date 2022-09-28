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GİRESUN TÜRKİYE EKONOMİSİ

Giresun’da fındık fiyatı düşüşe geçti

Fındık üreticileri geçtiğimiz ay hasatlarını tamamladı, kurumaları için fındıklarını geniş alanlara serdi ve satışını da gerçekleştirdi. Hala elinde fındık olanlar için fiyatlar düşüyor.

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Giresun’da fındık fiyatı düşüşe geçti
Giresun

Üreticiler, elindeki fındığı satmak için çoğunlukla TMO’yu tercih etse de serbest piyasada fındık alımları sürüyor.

Giresun’da kabuklu tombul fındığın fiyatı haftaya düşüşle başladı ve fındık fiyatı düşüşünü sürdürmeye devam ediyor.

Tombul fındık fiyatı 47 liradan 46 liraya düştü

Geçen hafta 47 liranın üzerinde başlayan fındık fiyatı, bugün itibarıyla 46 liraya kadar geriledi.

Fiyat son iki günde 1 lira birden geriledi

Son iki günde bir lira gerileyen fındık fiyatı, serbest piyasada 46-47 lira aralığında işlem görüyor. Fındık fiyatının bir süre daha düşüşünü sürdürebileceğini ifade eden bazı alıcılar, ihracat bazında da talebin olmadığını ileri sürdü.

Serbest piyasada fiyatlar düşüşte

İHA'nın haberine göre, fındık fiyatını kalitesinin da belirlediğini kaydeden fındık tüccarı Sezgin Kumaş, “Geçen haftalarda fındık fiyatı bir miktar yükselişe geçerek 48 liranın üzerine çıkmıştı ancak tekrar düşüşe geçti. Haftaya 47 lira bandında başlayan fındık fiyatı bugün itibarıyla 46 lira seviyesine geriledi. Ancak, fındık randımanı yüksek olursa yine de 47 liranın üzerinde alıcı bulabiliyor. Normal şartlarda ise serbest piyasada fındık fiyatı 46 lira seviyesinde.” dedi.

Üreticinin ürünü ihtiyacı kadar satması fiyatları dengede tutuyor

Kumaş, “Normal şartlarda üretici pazara fındık getirmediğinde fiyatların yükselmesi gerekirdi. Buna rağmen serbest piyasada fiyatlar beklentilerin altında. Şu an piyasaya fındık inmiş olsa fiyatların daha da düşeceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda iyi ki üretici pazara yoğun bir fındık indirmiyor. Üretici ihtiyacı kadar satıyor ya da TMO’ya gidiyor bu da fiyatların daha da düşmesinin önüne geçiyor.

"Bu yıl ihracat zayıf"

Öte yandan ihracatçılarda da bir talep yok. Geçtiğimiz yıllarda bu aylarda aylık bazda 25-30 bin ton ihracat olurken, bu yeni sezon mahsulden eylül ayı için ihracatın 5 bin tonu bulmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hem ihracat düşük hem de üreticinin pazara fındık indirmesi zayıf.” diye konuştu.

Giresun'un Pamukkale'si: Göksu Travertenleri
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Giresun'un Dereli ilçesinin Pınarlar köyünde bulunan Göksu travertenlerinde 2020 yılında Giresun Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturuldu. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının da desteklediği proje kapsamındaki çalışmaların ardından Giresun Valisi Enver Ünlü'nün talimatıyla travertenler bu sezon 7 Temmuz'da ziyarete açıldı.
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Samsun'dan gezmek için kente gelen Duygu Kocaoğlu, arkadaşlarıyla internette gördükleri Göksu travertenlerini ziyaret ettiklerini söyledi. Travertenlerin görseliyle muhteşem bir yer olduğunu ifade eden Kocaoğlu, \"Açıkçası hiç beklemediğimiz kadar güzel, Giresun'a ve Doğu Karadeniz'e yakışan bir yer olmuş. Mavi Göl'den çıkıp da buraya geldik. Çok beğendik, doğa bozulmamış, daha da güzelleşmiş.\" dedi.
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Giresun'un Görele ilçesinden gelen Gülizar Dost da Göksu travertenlerine hayran kaldığını belirterek şunları kaydetti:

\"Ben her zaman Pamukkale'ye gitmek isterdim, meğerse Pamukkale ayağımızın dibindeymiş de haberimiz yokmuş. Burayı yapanlardan Allah razı olsun, çok güzel, süper bir yer. Hep söylüyorlardı böyle bir yer olduğunu, bu kadar iyi olduğunu ummuyorduk, görmek nasip oldu.\"
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Ordu'dan gelerek ailesiyle travertenleri gezen Emel Aydın, Göksu travertenlerinin \"mini bir Pamukkale\" olduğunu dile getirerek, \"Ayakkabı ile girilemiyor olması çok hoşuma gitti. Daha ileride eminim oluşumlar büyüyecektir ve daha da güzel olacaktır.\" ifadesini kullandı.

Kızı Su Aydın ise travertenlerin, insanların değer vermesi ve koruması gereken bir yer olduğunu vurguladı.
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Dereli-Şebinkarahisar kara yolu güzergahında bulunan travertenler, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Giresun'un Pamukkale'si: Göksu Travertenleri
Giresun'da mineralli suyun aktığı beyaz taşlar ve turkuaz renkli göletlerden oluşan Göksu travertenlerini iki ayda 60 bini aşkın kişi gezdi.
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