Gizemli hayırsever: Çorum'da mahalle bakkalındaki 250 bin liralık borç bir çift tarafından ödendi

"İki genç geldiler, karı koca olduklarını söylediler. Genç arkadaş, annesinin vefat ettiğini ve onun hayrına borç defterini kapatmak istediğini söyledi. Ben de bunun için biraz süre istedim, toplam borcu hesaplamam gerekiyordu. Yaklaşık bir saat sonra tekrar geldi. Borcun ne kadar olduğunu söyledim. Hiç tereddüt etmeden, 'Tamam, defterlerin ikisini de satın alıyorum' dedi ve o şekilde defteri kapattık."