Gizemli hayırsever bakkalın veresiye defterindeki 100 bin TL'lik borcu ödedi

, "20 yıldır bakkal işletiyorum, 6 Şubat depreminden bugüne kadar borcu olan vatandaşlarımız vardı. Durumları iyi olmadığı için isteyemiyordum. Bir vatandaşımız gelerek tüm borçları kapattı. 100 bin TL ödeyerek defteri satın aldı. Allah kendilerinden razı olsun