Gizemli hayırsever bakkalın veresiye defterindeki 100 bin TL'lik borcu ödedi

14:5019/11/2025, Çarşamba
Hayırsever adına bakkala gelen kişi, mahalleliye ait 100 bin TL'lik borcu ödeyip, defteri de alarak iş yerinden ayrıldı.
Hayırsever adına bakkala gelen kişi, mahalleliye ait 100 bin TL'lik borcu ödeyip, defteri de alarak iş yerinden ayrıldı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, Gökçedere Mahallesi'ndeki bakkaldaki veresiye defterinde yazılı olan 100 bin TL'lik borcu ödedi.

Gökçedere Mahallesi’nde 20 yıldır bakkal işleten Ümit Kaçakcı'nın iş yerine gelen kişi, mahallelinin veresiye borçlarını ödemek istediğini söyledi.
Ümit Kaçakçı, veresiye defterini çıkarıp hesapladı. Hayırsever adına bakkala gelen kişi, mahalleliye ait 100 bin TL'lik borcu ödeyip, defteri de alarak iş yerinden ayrıldı.
Defteri satın alan ve hayır yapan kişinin isminin açıklanmasını istemediğini belirten Mehmet Kütüz, "Hayırseverler bana verdikleri yardımla böyle bir şeyin yapılmasını istediler. Bu defterin içerisindeki borç miktarını bakkalımıza ödeyerek aldık. İnsanlar deprem sonrasında ödeme zorlukları yaşıyorlarmış, Allah hayır yapanın hayrını kabul etsin'' dedi.
İlk kez böyle bir durumla karşılaştını ifade eden Ümit Kaçakcı ise
, "20 yıldır bakkal işletiyorum, 6 Şubat depreminden bugüne kadar borcu olan vatandaşlarımız vardı. Durumları iyi olmadığı için isteyemiyordum. Bir vatandaşımız gelerek tüm borçları kapattı. 100 bin TL ödeyerek defteri satın aldı. Allah kendilerinden razı olsun
" diye konuştu.



#Gaziantep
#Nurdağı
#Gökçedere Mahallesi
