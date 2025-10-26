Yeni Şafak
Mahallelinin borcunu kapattı veresiye defterini yaktı: Bir gün sonra beni aramaya başladılar

12:1526/10/2025, Pazar
IHA
Sivas’ın Zara ilçesinde bir hayırsever, Reşit Paşa Caddesi’nde yaşayan ve uzun süredir bakkal borcunu ödeyemeyen vatandaşların borcunu çevresindekilerin destekleriyle ödeyerek borç defterini sobada yaktı.

Zara ilçesinde yaşayan hayırsever Umut Toparlak, maddi zorluklar çeken vatandaşlara nefes olmak için örnek bir çalışmaya imza attı. 

Toparlak, mahallede yaşayan ve bakkal borcunu ödemekte güçlük çeken yardıma muhtaç vatandaşlara destek olmak için çevresindeki vatandaşlardan para toplayarak mahallelinin 20 bin TL’yi bulan bakkal borcunu kapattı. Kapattığı borç defterini sobada yakan Toparlak, yaptığıyla davranışıyla takdir topladı.

"Bir gün sonra beni aramaya başladılar"


Mahalle borcunu topladığı paralarla kapatan hayırsever Umut Toparlak, "Maddi ihtiyacı olan bir ablamızın bakkala borcu vardı, onu kapatmaya gittim bakkala. Bakkalcı abimiz bir defter kurcalıyordu, 'bu nedir' diye sordum. Bana 'veresiye defteri' olduğunu söyledi. Dedim 'yıl 2025, hâlâ devam ediyor mu?', 'ediyor' dedi. Market zincirlerinin çok olduğu bu dönemde veresiye veriliyorsa Allah onlardan razı olsun. Ben de bakkala veresiye defterini satın almak istediğimi söyledim. 'Hepsini mi' diye sordu, 'evet hepsini' dedim. Borcu hesapladı, küsuratları saymadı. Vicdanen yaptığım bir şeydi. Videosunu çektim, 'orada bir veresiye defteri var, inşallah bunu kapatacağız' dedim. Bir gün sonra beni aramaya başladılar, Sivas’tan, Zara’dan eş dost arayıp yardım ettiler. Parayı 24 saat içinde toplayıp abinin yanına gittim, parayı teslim ettim. Abi bana defteri teslim etti, yaktım, sobaya attım. 'Mahallenin borcu bitti' dedim. Mutlu oldum, bakkalcı abi de mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

