Hatay’da gizemli hayırsever 30 depremzedenin borcunu kapattı

Bilgehan Karaca, "Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde marketçilik yapıyoruz. Burası oğlumun iş yeri, dün akşam ben dükkandayken bir abimiz geldi ve veresiye defterini sordu. Veresiye defterini bana satarmısın dedi, ben de satarız dedim. Fiyatını sordu ve defteri satın aldı. Yaklaşık 30 kişinin borcu vardı, 80 bin fiyat verdik ve hepsini ödedi. Defteri yaktı, parasını hesabımıza ödedi. Herhangi bir isim vermeden gitti" dedi.