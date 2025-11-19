Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep'te hayırseverler bakkalın "veresiye defteri"ni satın aldı

Gaziantep'te hayırseverler bakkalın "veresiye defteri"ni satın aldı

15:2619/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı hayırseverler, 50 haneye ait alacakların olduğu bakkalın "veresiye defteri"ni 100 bin lira karşılığında satın aldı.

Bir grup hayırsever tarafından görevlendirildiğini belirten Mehmet Kütüz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar alan Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi'ndeki bir bakkal dükkanına giderek, veresiye defterini satın almak istedi. 

Kütüz, 50 haneye ait borçların bulunduğu defteri, bakkalı işleten Ümit Kaçakçı'dan 100 bin liraya satın alarak mahallelinin borçlarını sildi.

Kütüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gökçedere'nin depremde ciddi hasar aldığını ve 78 kişinin vefat ettiğini söyledi.

Bazı hayırseverlerin kendisini görevlendirerek köydeki insanlara destek olmak istediğini anlatan Kütüz, "Allah hayır yapanın hayrını kabul etsin. Çünkü buradaki insanlar ödemede zorlanmışlar anladığımız kadarıyla. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Bakkal dükkanına gelen bazı mahalleli de bir hayırsever tarafından borcunun ödendiğini duyunca sevinç yaşadı. Kaçakçı da yaklaşık 20 yıldır köyde bakkal işlettiğini anlatarak, depremden sonra bazı vatandaşların borçlarını ödemekte zorlandığını belirtti.

#Gaziantep
#hayırsever
#veresiye
#bakkal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
24 Kasım MEB sözleşmeli öğretmen alımı kontenjan dağılımı: 15 bin yeni öğretmen ataması hangi branşta olacak?