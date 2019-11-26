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İSTANBUL

Gizli odalar ve bölmelere saklamışlar: Tonlarca kaçak sigaralar böyle bulundu

Ümraniye'de bulunan bir tütün dükkanına düzenlenen operasyonda gizli odalar ve duvarların içine gizlenmiş 20 bin dal sigara ve 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu
Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'deki tütün dükkanında kaçak tütün ve sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Ümraniye, Alemdağ Caddesindeki iş hanında bulunan tütün dükkanına 1 Ekim'de operasyon düzenledi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri dükkan içerisindeki rafları boşalttıklarında, raflara vakumlu pompa ile açılabilen kapakların yapılmış olduğunu fark etti. Raftaki kapakları açan ekipler bölmelerin kaçak sigara ve tütünlerin gizlenmesi için kullanıldığını belirledi. Raflardan bir tanesinin kapı olarak kullanıldığı ve küçük bir odaya açıldığı tespit edildi. Odanın içerisine yapılan raflara da zula için bölmeler yapıldığı görüldü. Ekipler, odanın içerisinde ve rafların arkasına yapılan zulaların içerisinde binlerce doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.

GİZLİ ODA VE BÖLMELER EKİPLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

DHA
Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu n
  • Ekipler, odanın içerisinde dolap kapağı gibi gözüken bir kapıyı açtıklarında ise ikinci bir kısım olduğunu gördüler. İlk bakışta depo olarak kullanıldığı gözüken ve boş kolilerin olduğu kısmın içerisindeki mutfak tezgahı gibi duran bölüm ekiplerin dikkatini çekti.

Mutfak tezgahı duvarındaki fayansların boşluğundan şüphelenen ekipler fayansların cam vakumu ile açıldığını tespit etti. Polis ekipleri, duvardaki fayanslara raylı sistem yapıldığını ve duvarın zula olarak kullanıldığı belirledi. Ekipler, duvardaki fayanslar yukarıya doğru kaldırıldığında ise Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen yüzlerce karton sigarayı bu duvarın arkasında buldu. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 200 paket kaçak sigara, 150 adet kaçak puro, 20 bin dal doldurulmuş sigara, 50 elektronik sigara likiti, 10 bin yaprak kaçak sigara kağıdı ve 100 sahte bandrol ele geçirirken şüpheli Hayrettin A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA
Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu n
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