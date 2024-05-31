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Gizli tanık M7 Macaristan'da yakalandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iki numaralı ismi M7 kodlu gizli tanık Serdar Sertçelik, sahte Gürcistan pasaportuyla Macaristan’da yakalandı. Ev hapsindeyken yurt dışına kaçan Sertçelik, Ankara Emniyeti’ndeki müdürlerin kendisini zorla gizli tanık yaptığını anlatmıştı.

Haber Merkezi
04:00 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 04:25 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Serdar Sertçelik
Serdar Sertçelik

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının “M7” kodlu firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakayı ele verdi. Örgütün iki numaralı ismi olan Sertçelik, elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken yurt dışına kaçmıştı. Yayınladığı videolarla Ankara Emniyeti'nde görevli müdürlerin kendisini zorla gizli tanık yaptığını, eski bakan ve bürokratlar hakkında verdiği ifadeler üzerinden komplo kurulmaya çalışıldığını öne süren Sertçelik’in yakalanıp Türkiye’ye getirilmesi için MİT ve İçişleri Bakanlığı harekete geçti.


KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Fransa’nın başkenti Paris’te olduğu düşünülen Sertçelik’in Karadağ’da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sertçelik hakkında 17 Mayıs'ta "mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürme", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından kırmızı bülten çıkarıldı.


SAHTE PASAPORTLA PAKETLENDİ

Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığını öğrenen Sertçelik, kara yolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan’a kaçmaya yeltendi. Sertçelik, 25 Mayıs’ta Macaristan’ın Röszke Sınır Kapısı’nda “Simeon Nikos” adına hazırlanmış sahte Gürcistan pasaportuyla yakalandı. 6 Temmuz’a kadar geçici olarak tutuklanan Sertçelik için Türkiye'ye iade işlemleri başlatıldı.


#Ayhan Bora Kaplan
#Macaristan
#Serdar Sertçelik
21 saat önce
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