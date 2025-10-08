Göç İdaresi Başkanlığı 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesine katıldı

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Ankara’da düzenlenen 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesinde, sınır güvenliğinde yerli ve milli teknolojilerin etkin şekilde kullanıldığını söyledi. Güvenlik duvarı, termal kamera, elektro optik kule ve drone sistemlerinin entegre biçimde çalıştığını belirten Kök, alınan tedbirlerle Türkiye’nin artık düzensiz göçte hedef ve transit ülke olmaktan çıktığını vurguladı.
İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) destekleriyle, MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi” Ankara’da gerçekleştirildi.
Zirvede konuşma yapan Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Türkiye’nin göç yönetiminde tüm alanlarda etkin politikalar yürüttüğünü belirterek, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, entegre sınır yönetimi, gönüllü geri dönüş, uluslararası koruma, uyum ve iletişim çalışmaları başta olmak üzere önemli adımlar attıklarını söyledi.
Düzensiz Göçle Mücadelede Beş Aşamalı Strateji
Düzensiz göçle mücadelede beş aşamalı bir strateji yürüttüklerini ifade eden Başkan Kök, şunları aktardı:
Yerli Teknolojiler Sınır Güvenliğinin Temeli
Sınır güvenliğinde yerli teknolojilerin önemine değinen Kök, ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi kuruluşların geliştirdiği radar, termal kamera ve gözetleme sistemlerinin Türkiye’nin sınır güvenliğinin temel omurgasını oluşturduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla şekillenen yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin artık bir hedef değil, somut bir gerçeklik olduğunu kaydetti.
Göç İdaresi Standına Yoğun İlgi
Zirve kapsamında Göç İdaresi Başkanlığı standını Başkan Hüseyin Kök ile birlikte Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ziyaret etti.
Zirveye Göç İdaresi Başkanlığından Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel ve Sınır Yönetimi İş Birliği Daire Başkanı Ahmet Dalkıran da katıldı.