Göç İdaresi Başkanlığı 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesine katıldı

İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) destekleriyle, MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi” Ankara’da gerçekleştirildi.

Zirvede konuşma yapan Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Türkiye’nin göç yönetiminde tüm alanlarda etkin politikalar yürüttüğünü belirterek, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, entegre sınır yönetimi, gönüllü geri dönüş, uluslararası koruma, uyum ve iletişim çalışmaları başta olmak üzere önemli adımlar attıklarını söyledi.

Başkan Kök, “Türkiye, göç yönetiminde Hukuk, insan hakları ve milli menfaatlerimiz temelinde; Medeniyet değerlerimizden güç alarak; Kamu düzeni ve kamu güvenliğinden taviz vermeden; Göçün uzun dönemdeki risk ve fırsat boyutlarını gözeterek hareket ederek tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.” dedi.

Düzensiz Göçle Mücadelede Beş Aşamalı Strateji

Düzensiz göçle mücadelede beş aşamalı bir strateji yürüttüklerini ifade eden Başkan Kök, şunları aktardı:

“Hukuk ve insan haklarına uygun olarak yürüttüğümüz bu beş strateji sorunun kaynağında çözülmesine yönelik tedbirler, etkili sınır güvenlik tedbirleri, ülke içerisinde etkin yakalamalar, düzensiz işgücü ile mücadele ve etkin geri gönderme mekanizmalarıdır.”

Yerli Teknolojiler Sınır Güvenliğinin Temeli

Sınır güvenliğinde yerli teknolojilerin önemine değinen Kök, ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi kuruluşların geliştirdiği radar, termal kamera ve gözetleme sistemlerinin Türkiye’nin sınır güvenliğinin temel omurgasını oluşturduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla şekillenen yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin artık bir hedef değil, somut bir gerçeklik olduğunu kaydetti.

Göç İdaresi Standına Yoğun İlgi

Zirve kapsamında Göç İdaresi Başkanlığı standını Başkan Hüseyin Kök ile birlikte Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ziyaret etti.

Zirveye Göç İdaresi Başkanlığından Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel ve Sınır Yönetimi İş Birliği Daire Başkanı Ahmet Dalkıran da katıldı.












