Gökçek ve Tuna arasında 'hafriyat' atışması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir programda hafriyat gelirinin aylık 30 bin TL iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL'ye yükseldiğini söyledi. Tuna'nın bu sözlerine Melih Gökçek Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Melih Gökçek'in istifasının ardından göreve gelen Mustafa Tuna, Ankara'daki icraatlarını ve belediyedeki değişiklikleri anlattı.

Belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin Türk Lirası iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL'ye çıktığı bilgisini paylaşan Tuna, Gökçek döneminde yapılan bazı diğer işlerin son durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Göreve gelince değiştirmişti"

Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde oğlu Ahmet Gökçek'in de yöneticilik yaptığı Ankaraspor A.Ş.'ye verilen hafriyat işi, Mustafa Tuna'nın başkan olmasından sonra Mart 2018'de 10 yıllığına belediye iştiraklerinden Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret (ANKET) A.Ş.'ye verilmişti.

Melih Gökçek Twitter'dan yanıt verdi

Ankara'nın uzun yıllar yöneticiliğini yapan Melih Gökçek ise Tuna'nın bu açıklamalarına kişisel Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

"Seçim sırası cevap verip vermemekte çok tereddüt ettim. Çünkü medya ve sosyal medya birbirlerine düştüler diye haberler yapıp göbek atacaklar" diyen Gökçek, şöyle devam etti:

* Ancak cevap vermezsem, bu suçlamayı kabul etmiş olacağım. Verdiğim cevabın bir nefsi müdafaa olduğunu parti yönetimimin anlayışla karşılayacağı ümidiyle, konuyu detaylı olarak anlatmak isterim.

* Tuna'nın gelir mukayeseleri külliyen yalandır. Hafriyat işi dört aydan beri büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşu ANKET A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Hafriyat paraları büyükşehir veznesine yatmaktadır.

* Bu rakam Tuna'nın yalanıdır... Benim öğrendiğime göre tuna zamanında, dört aylık toplam hasılat tamı tamına 22 milyon 300 bin TL'dir. Yani ortalama aylık 5,5 milyondur… şimdi... Bu hesapta Tuna'nın en büyük kurnazlığı hasılatı yazarken masrafı gizlemesidir.

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