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Gölköy Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e çıktı

Gölköy Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e çıktı

17:1524/04/2025, Perşembe
DHA
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Gölköy Barajı
Gölköy Barajı

Bolu'da, karların erimesi ve son yağmurlarla Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi, yüzde 98'e yükseldi. Barajdan, 15 Haziran itibarıyla tarımsal sulama için su da verilecek.

Kentin içme ve kullanma suyunu karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde, su seviyesi arttı. Karların erimesi ve son yağmurlarla gölü besleyen akarsuların debisi arttı. Gölde doluluk oranı, nisan ayında yüzde 98 seviyesine kadar yükseldi. Baraj gölünde 21,1 hektometreküp kullanılabilir su bulunuyor. Gölden, 15 Haziran itibarıyla bölgedeki üreticilere tarımsal sulamada kullanılması için su da verilecek. Üreticilerden talep gelmesi durumunda, tarımsal sulama tarihi öne çekilecek.




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