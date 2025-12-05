Gözaltına alınan Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet sağlık kontrolüne getirildi

Cebeci ve Acet sağlık kontrolüne getirildi.
Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Cebeci ve Acet sağlık kontrolüne getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Cebeci ve Acet Sağlık kontrolünden geçirilerek, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
