Gözleri Kara Deniz setinde korkunç olay: Setin karavan şoförü kafatası kırılana kadar dövülerek öldürüldü

Gözleri Kara Deniz dizisinin setinde yaşanan trajik olay, dizi sektörünü yasa boğdu. Dizinin final çekimlerinin ardından yaşanan bir kavga sonucu, set karavan şoförü Ahmet Emin Yavuk, uğradığı ağır darp nedeniyle hayatını kaybetti.

Oyuncu Kerem Arslanoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Arslanoğlu’nun ifadelerine göre olay, dizinin final çekimlerinin ardından yaşanan alkollü bir tartışma sırasında meydana geldi. Kavga eden husumetli karavan şoförlerini ayırmaya çalışan Ahmet Emin Yavuk, daha sonra bulunduğu otel odasında feci şekilde darp edildi. Oyuncu Kerem Arslanoğlu'nun iddiasına göre Yavuk'un kavga esnasında yapım koordinatörünü aradığını ve duruma müdahale etmesini istediğini ifade etti.

'Kafatası kırılana kadar dövüldü'

Başına aldığı ağır darbeler sonucu kafatası kırılan Yavuk, olayın ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Yaklaşık bir hafta boyunca komada kalan set çalışanı, tüm müdahalelere rağmen 25 Aralık akşamı hayatını kaybetti.

Olayın ardından konuşan Kerem Arslanoğlu, yaşananların “basit bir kavga” olarak geçiştirilemeyeceğini belirterek, yapım ekibine ve yetkililere çağrıda bulundu.

Yapım ekibinden açıklama yapılmadı

Arslanoğlu, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, sorumluların ortaya çıkarılmasını ve yapım ekibinden detaylı bir açıklama yapılmasını talep etti.

Set çalışanlarının güvenliği konusundaki ihmallerin gündeme gelmesine neden olan olay, dizi ve sinema sektöründe çalışma koşulları ile setlerdeki denetimlerin yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı. Ahmet Emin Yavuk’un ölümüyle ilgili adli soruşturmanın sürdüğü, olayda ihmali ya da kastı bulunan kişilerle ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.







