​Grizu 263 uzay takımı o günü anlattı: Ekranda Grizu’yu görünce çığlık attık

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, bir Anadolu üniversitesi olarak bunu başarmanın ayrı gurur olduğunu ve aslında büyük bir tabunun yıkıldığını söyledi.

Uluslararası yarışmalarda kazandıkları başarılarından ardından Türkiye ilk yerli cep uydusunu uzaya gönderen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu 263 Uzay Takımı Yeni Şafak’a konuştu. Takım üyeleri, uzaydan dünyaya sinyal göndermeye başlayan Grizu 263A uydusunun yapıldığı Laboratuvar C’de, Türkiye’yi gururlandıran başarının hikayesini anlattı.

200 METREKAREDE TARİH YAZDILAR

Hafta sonu olmasına rağmen harıl harıl çalışan öğrencilerin aktardıklarına göre, Grizu 263 Takımı, 2016 yılında uzay, uydu ve havacılık çalışmaları yapılmak amacıyla öğrenciler tarafından kuruldu.

Takım uzayla ilgili “Neler yapabiliriz?” diye düşünürken, NASA’da çalışan araştırmacı Dr. Umut Yıldız’la bir video konferans görüşmesi düzenlendi. Bu video konferansta yapılan istişareler sonucunda model uydular geliştirmek üzere çalışmalara başladı. Üniversitenin imkanları ile yaklaşık 200 metrekare büyüklüğündeki Laboratuvar C ve uzay-yer istasyonu kuruldu. Mühendislik bölümü hocalarından Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de takımın danışman hocası oldu. Kuruluş aşamasından sonra 3 yıl süren çalışmalar sonunda Türkiye’nin uzayda bulunan ilk yerli cep uydusu Grizu 263A üretildi.

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Grizu 263 cep uydusu

ÖZVERİ İLE ÇALIŞTILAR

Takımın teknik direktörü olan Prof. Dr. Ekmekçi, takımın başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Başarının büyük bir özveri ile çalışan öğrencilerin eseri olduğunu belirten Ekmekçi şunları söyledi: “Cep uydumuz şu an uzayda ve sinyal alıyoruz. Bu son derece mutluluk verici ve önemsenmesi gereken bir konu. Haberleşme temelinde artık cep uydular mevcut uyduların yerini almaya başladı. Cep uydular hem daha az maliyetli hem de daha fazla verimli oluyor. Bir günde dünya yörüngesini 8 kez dolaşabiliyor. Bizim uydumuz şu an da uzayda ve test aşamasında faydalı yük dediğimiz alt sistemlerin testlerini yapıyoruz. Öğrencilerimiz çok çalıştılar ve bir ilki başardılar. Bu başarıyı geliştireceklerine de inanıyorum.”

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TARİFİ ZOR BİR MUTLULUK

Buraya gelene kadar çok heyecanlı anlar ve macera dolu günler yaşadıklarını söyleyen Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Osman Turgut şunları söyledi: “Teknofest olsun, CanSat olsun katıldığımız yarışmalar bize çok şey kattı. Yarışmalara hazırlanırken de çok eğlenceli ve aksiliklerle dolu anlar yaşadık. Macera ve stresin bir arada olduğu yoğun gayret dönemi geçirdik. Birçok kişinin yıllarca verdiği emeklerin karşılığını bir gecede almamız gerekiyordu. SpaceX’in uydumuzu fırlattığı gece hafif hafif sinyaller almaya başladık. Ekranda Grizu 263A ismini görünce o an hepimiz çığlık attık, mutlulukla dolduk. Yılların emeğini işte o ekranda beliren küçücük yazıda (Grizu 263A) gördük. İsmini maden ocağında hayatını kaybedenlerden alan uydumuz artık uzaydaydı, anılarını yaşatacaktı ve bize sinyal gönderiyordu. Bu tarifi zor bir mutluluk.”

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Sinyali biz de duyduk

Grizu 263A cep uydusunun uzaydan gönderdiği sinyalleri alarak kullanılabilir veri haline getirmek ve diğer uzay çalışmalarında kullanmak için üniversite içerisine uzay yer istasyonu da kurulmuş. Girdiğimiz uzay yer istasyonunda Grizu 263A ile yer istasyonu arasında veri alışverişinin başladığına şahit olduk. Cep uydusu biz yer istasyonunda olduğumuz anda Güney Amerika Kıtası’nın batı kısmında seyrine devam ediyordu.

BİR TABUYU YIKTIK

Ziyaretimize Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da eşlik etti. Bu tür başarıların yalnızca ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerle elde edebileceğinin toplumda genel kabul olduğunu belirten Prof. Dr. Çufalı, bir Anadolu üniversitesi olarak bunu başarmanın ayrı bir gurur olduğunu ve aslında bunun da büyük bir tabuyu da yıktığını ifade etti. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin ürettiği ve şu an uzayda bulunan Grizu 263A cep uydusunun uzun uğraşlar ve meşakkatli süreçler sonunda yapıldığını aktaran Çufalı, tüm bu süreçlerde siyasetten bürokrasiye, iş dünyasına kadar her türlü desteği aldıklarını söyledi.

Yeni hedef CanSat şampiyonluğu

Grizu 263 Uzay Takımı’nın tek başarısı cep uydu değil. Takım aynı zamanda dünyaca ünlü model uydu yarışmalarına da katılıyor. Bugüne kadar NASA tarafından ABD’de düzenlenen Model Uydu Yarışması CanSat’ta iki kez dünya 2’nciliği, 2 kez de dünya 4’üncülüğü kazanmışlar ayrıca TEKNOFEST/TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’nda da Türkiye şampiyonu olmuşlar. Yeni hedefleri ise CanSat 2022’de dünya 1’incisi olmak.

TEKNOLOJİ 263 şehit madencinin anısı uzayda: Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı