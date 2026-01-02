Grok çığrından çıktı: Önce küfür şimdi de istismar görselleri... X'teki tehlike herkesi hedef alıyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in yapay zeka aracı Grok, küfür ve hakaret tartışmalarının ardından şimdi de kadınları hedef alan kurgusal müstehcen içerikleriyle tepkilerin odağında. Uzmanlar 'acil önlem' çağrısı yaparken, Musk'ın konuya ciddiyetsiz yaklaşımı tartışmaları alevlendirdi.









Toplumun ortak değerlerine yönelik küfür ve hakaret içeren yanıtlarıyla daha önce gündeme gelen ve algoritmalarında kısıtlamaya gidilen Grok, bu kez çok daha ciddi bir ihlalle karşı karşıya. Yapay zeka aracının, kullanıcı komutlarıyla fotoğraflardaki kişileri müstehcen hale getirmesi büyük tepkiyle karşılaştı.





UZMANLARDAN 'ACİL ÖNLEM' UYARISI





Bu tür içeriklerin kontrolsüzce yayılmasının ardından uzmanlar, hem platformu kullanan çocukların hem de iradeleri dışında uygunsuz görselleri üretilen kişilerin bu durumdan olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

Sanal ortamda işlenen bu suçlara karşı denetimlerin artırılmasını isteyen kamuoyu, yetkililere 'acil önlem' çağrısında bulunuyor. Dünyada birçok ülkenin TikTok, Facebook, Instagram ve benzeri platformlara uygunsuz içerikler nedeniyle uyguladığı yaptırım ve erişim engelleri hatırlatılarak, X için de benzer adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.









MUSK'IN PAYLAŞIMI TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ





Öte yandan skandalın boyutları büyürken, platformun sahibi Elon Musk'ın tavrı ise tepkileri artırdı. Musk'ın, Grok tarafından üretilen ve kendisini bikinili gösteren bir görseli beğenerek kendi hesabından paylaşması, konudan rahatsızlık duymadığı şeklinde yorumlandı.

Musk'ın bu hamlesi, istismar ve güvenlik endişelerini hafife aldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.







