Bekir Bozdağ sistem tartışmalarını değerlendirdi: İstedikleri güçlendirilmiş 'vesayet' sistemi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, muhalefetin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" vaadi hakkında Yeni Şafak'a önemli değerlendirmelerde bulundu.

2017 referandumu ile vize alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, Türk halkına tarihte ilk defa doğrudan yürütmeyi seçme hakkı verdiğini söyleyen Bozdağ, "Parlamento içinden güven oyu alan bir hükümet değil, sandıkta, halktan yetki ve güven oyu alan bir hükümet kuruluyor. Şu anda 'parlamenter sisteme geri döneceğiz' diyenler, tek başlarına cumhurbaşkanı seçilme ihtimali olmayanlar. Türk halkına güvenmiyor, daha da ötesi Türk halkını yürütme organını doğrudan seçmeye ehil görmüyorlar" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop: Vesayetçi sistem Parlamenter Sistem içerisinde kolay işliyor

VESAYETİ KALDIRDI

Parlamenter sistemindeki başbakan ile cumhurbaşkanı arasındaki çift başlılığa ve eski sistemde cumhurbaşkanının hükümetin her türlü iş ve eylemini bloke edebilecek yetkilerine dikkat çeken Bozdağ, "Dolayısıyla parlamenter sistem cumhurbaşkanı üzerinden vesayet sistemini kurumsallaştırıyor. Yeni sistem vesayeti kaldırdı. Ankara'da allem edip kallem edip birtakım kulislerle, pazarlıklarla hükümet kurmaya bu sistem izin vermiyor. Ama pazarlıklarla hükümet kurmaya, hükümet kurarken birtakım tavizler koparmaya alışmış siyasiler, parlamenter sistemin kendi karakteri üzerinden vesayet sistemine tekrar dönüş yapmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

REKLAM

İSTİKRAR, GÜÇLÜ İKTİDAR İSTEMİYORLAR

1992 ve 2002 yılları arasında 6 hükümet kurulduğunu, 3 büyük ekonomik kriz yaşandığını söyleyen Bozdağ, "Yeni sistemde hükümet kuruldu derdi var mı? Yok. Halk sandıkta kimi seçtiyse hükümeti o kuruyor. Batı'da pek çok ülkede seçim yapıldı, en yakın Almanya'da yapıldı ve hala hükümet kurulamadı. Ama bizde aynı gün Cumhurbaşkanımız yemin etti, aynı gün hükümeti kurdu. Belirsizlik yok, güçlü iktidar, siyasi istikrar var. İstikrarsızlıklardan ve iktidarın zayıflığından beslenmeyi marifet zanneden siyasetçiler, bu sistemden fevkalade rahatsızlar" diye konuştu.

İSTEDİKLERİ GÜÇLENDİRİLMİŞ VESAYET SİSTEMİ

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milleti eskiye dönmez. Böyle bir şey olmayacağını bunlar da pek ala görüyorlar. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistem diye ürettikleri, litareütürde olmayan bir sistem üzerinden güçlendirilmiş vesayet sistemini yeniden kurmak istiyorlar. Vesayet sistemi dememek için de belli ki kendilerince bir kavram uydurmuşlar. Güçlendirmiş parlamenter sistem diyorlar, ben bunu 'güçlendirilmiş vesayet sistemi' diye okuyorum ve anlıyorum."

BOL BOL PALAVRA, RÜYADAN UYANSINLAR

"Parlamenter sisteme dönmeleri matematiksel olarak da mümkün değil. Çünkü parlamentoda şu anda çoğunluk belli. Yenebilme ihtimalleri üzerinden çok bilinmeyenli denklem çözüyorlar. Onların matematiği zayıf, bu denklemi çözemezler ve bu seçimde de böyle bir sonucu elde edemezler. Anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu CHP'nin, İYİ Parti'nin ve HDP'nin birlikte elde etme imkanları da ihtimalleri de yok. Milleti aldatmak için bol bol palavra atıyorlar. Rüyalarında cumhurbaşkanı seçiliyorlar, rüyalardında sistem değiştiriyorlar. Hakikate çağırıyorum onları, rüyadan uyansınlar..."

ADAYLIK TARTIŞMALARINA İLİŞKİN: KENDİLERİNE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ARIYORLAR

"Erken seçim tartışmalarıyla gündemi sıcak tutmaya çalışan Millet İttifakı'ndaki adaylık tartışmalarını da değerlendiren Bekir Bozdağ, şunları söyledi: "Millet İttifakı'nın paydaşları Türkiye'nin yönetimine talip bir cumhurbaşkanı adayı değil, bizzat kendilerinin yönetebileceği bir cumhurbaşkanı adayı arıyor. Kılıçdaroğlu'nun otur dediğinde oturacak, kalk dediğinde kalkacak, parlamenter sisteme dön dediğinde dönecek... Profili düşük, omurgasız, iradesi zayıf, dirayeti olmayan birini arıyorlar. Adeta her biri kendine özel kalem müdürü arıyor. Türk milleti, omusgasızları, iradesizleri, kudreti olmayanları, Kılıçdaroğlu'nun veya Akşener'in yönetimine razı olacak birini bu ülkenin başına cumhurbaşkanı seçmez. Bu millet kuklayı cumhurbaşkanı yapmaz."

CESARETLERİ YOK