Güle güle Rasim abi

Hayatı boyunca “Müslümanca düşünmek” üzerine kafa yoran, Yedi Güzel Adam’ın son temsilcisi Yeni Şafak yazarı Rasim Özdenören’i binlerce kişinin katılımıyla edebiyete uğurladık. “Çok Sesli Ölüm”, “Çözülme” ve “Gül Yetiştiren Adam” gibi bir çok esere imza atan Özdenören’in naaşı, ikindi namazında sevenlerinin omuzunda ‘gül kokan’ Eyüp Sultan Camii’nin avlusuna getirildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

82 yaşında aramızdan ayrılan Özdenören’in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Albayrak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Yeni Şafak İcra Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak çalışanları, çok sayıda edebiyatçı ve sevenleri katıldı.

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CENAZE NAMAZINI ERBAŞ KILDIRDI

Özdenören’in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş “ Yedi Güzel Adam’ın sonuncusu Rasim Özdenören abimizi Hakk’a uğurluyoruz. Yazılarıyla, konuşmalarıyla, kitaplarıyla insanlarımızı irşad etti ve bundan sonra da irşad etmeye devam edecek. Çok güzel sözleri var. Birisinde ‘Bildikleriyle amel etmeyen birisinin, bilmediklerini öğrenme zahmetine katlanması ne kadar da anlamsız’ diyor. Rasim Özdenören abimizin yazdıkları konuşmaları kendisini anlatmak için yeterli olur ama Müslüman’ın asli görevi Hakk’a gönderirken helalleşmak. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin” dedi.

ERDOĞAN OMUZ VERDİ

Cenaze namazının ardından 15 gün önce vefat eden kız kardeşinin yanına Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma-sının ardından Özdenören’in tabutuna omuz verdi.

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Onun eserleriyle yaşamak bizlere ayrı güç katacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından yaptığı konuşmada, Rasim Özdenören’in “Yedi Güzel Adam”ın sonuncusu olduğunu hatırlattı. Özdenören’i hep birlikte Hakk’a uğurladıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Rabbim bizleri sevgili habibinin ‘liva-ül hamd’ ismiyle müsemma sancağı altında haşrü cem eylesin. Tüm ailesi, tüm onun izleyenleri, okurları, hep birlikte tezkiyemizi yaptığımız gibi inşallah Rasim ağabeyimizin ebedi alemde birlikte olmak, onun eserleriyle onu yaşamak, bizler için çok daha farklı olacak, bizlere ayrı bir güç katacaktır, buna inanıyoruz. Çok çok farklı bir insan, adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan. Hz. Halid Ebu Eyyub El-Ensari Hazretlerine komşu oldu. Böyle bir ağabeyimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte Hakk’a uğurluyoruz. Sizlerin buradaki tezkiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok.”

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Başkentte gıyabi namaz

‘Gül yetiştiren adam’ olarak bilinen Rasim Özdenören için başkentte gıyabi cenaze namazı kılındı. Yıllarca başkentte ikamet eden Özdenören için Ankara Hacı Bayram Camisi’nde ikindi namazından sonra kılınan gıyabi cenaze namazına eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Murat Yülek, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Özdenören için dua edildi.

Mükemmel bir insandı

Rasim Özdenören’i, akrabaları, sevenleri, dostları anlattı. Özdenören’in yeğeni Erdoğan Karademir şunları söyledi: “15 gün önce annemi, Alâeddin ve Rasim Özdenören’in kız kardeşi olan Nedime Hanım’ı kaybettik. Onu da buraya gömmüştük. Kader onları birleştirdi. Dayım, mütevazı ve mükemmel bir insandı. İnsan ayırt etmeyen, insana insan olarak bakan mükemmel bir insandı. En son telefonda görüştük. Onunla geçirilen her an benim için artık hatıra. Ama şunu hiç unutmuyorum, kendisi de ben de Eyüp’te büyüdük. Hiç unutmuyorum, caminin avlusunda yürürken ilk oyuncağımı bana o almıştı. O oyuncak kara bir trendi.”

Edebiyat camiasında büyük bir boşluk oldu

Televizyoncu Mehmet Önder, birçok kez programında ağırladığı Özdenören’in vefatının edebiyat camiasında büyük bir boşluk oluşturduğunu söyleyerek “En dikkatimi çeken yanı çok mütevazı olmasıydı. Yedi Güzel Adam’ın tüm temsilcileri gönülleri fethetmişler. O samimiyeti, sıcaklığı Anadolu irfanını, Anadolu insanının güzelliğini, muhabbetini hem yazdıklarında hem hayatlarında muhafaza eden insanlardı. Bizi en çok etkileyen yönleri ise söylediklerini, yazdıklarını yaşayan insanlar olmasıydı. Camiamızda genelde göçenlerin yeri dolmuyor. Benim duam şu, inşallah yeni gelenler bu burçları boş bırakmayacak” diye konuştu.

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Zarif ve duyguluydu

Usta edebiyatçının uzun süre yakınında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından Şükrü Karatepe ise Özdenören’i şu sözlerle anlattı: “Rasim Özdenören ile Edebiyat dergisinde tanıştım. Sinirlenmez, yüksek sesle konuşmaz, zoru sevmez, vahşi bulduğu için boks izlemezdi. Hiç futbol maçına da gitmemiştir. Çünkü orada insanların birbirini iteleyip düşürmesini insani bulmazdı. Zarif, duygulu birisiydi. Benim abim yok, onu abim olarak kabul ederdim. Abi olmasının yanında öğretmen bir tarafı da vardı.”

Gençlerin önünü açardı

Özdenören’in her konuda olduğu gibi dergicilik konusunda da bir duruş sergilediğini söyleyen Şair ve Yazar Atıf Bedir, “1981 yılında Ankara’ya geldiğimde Mavera dergisini çıkarıyordu. O günlerde tanıştım. Öykücü olmasının yanı sıra çok iyi bir dergici, dergilerin kültürel duruşunu ortaya koyan önemli bir isimdi. Gençlerin önünü açan, onlara ufuk çizen bir mihmandardı. Son zamanlarına kadar yazıyordu. Öyküleri özetlenemez ve zamanla sınırlanamazdı. Geride genç insanlara, modern zamanlara hitap eden bir edebiyat bıraktı.”

Ümmete örnek oldu

Özdenören’i, Viyana’ya gençlere örnek olsun diye davet ettiklerini söyleyen Yusuf Kara, “İstanbul’da ve Türkiye’de paneller, sempozyumlar, konferanslar, imza günleri organize eder, dünya görüşünü insanlara duyurmaya çalışırdık. 28 Şubat süresinde ve sonrasında Viyana’daki derneğimize geldi, ondan çok istifade ettik. Duruşu, karakteri bu ümmete örnek olacak bir tarzdaydı. Tam bir Müslüman duruşu, davranışı, Müslüman asaleti vardı üzerinde.”

HAYAT Türk edebiyatının usta kalemi ve Yeni Şafak yazarı Rasim Özdenören Hakk'a yürüdü