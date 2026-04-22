Gülistan Doku soruşturmasında Bakan Gürlek’ten net mesaj: Hiçbir kişi ya da makam hukukun üstünde değil

16:3522/04/2026, Çarşamba
Adalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasının tüm kurumların eş güdümüyle titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gürlek, soruşturmanın devletin tüm kurumlarının eş güdümüyle titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, ortaya atılan her iddianın ciddiyetle ele alındığını ve adli ile idari süreçlerin eş zamanlı yürütüldüğünü ifade etti.

Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığını vurgulayan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma” hedefi doğrultusunda gerekli adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini kaydetti.

Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde; "Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı" kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz"



