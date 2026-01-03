Yeni Şafak
Güllü dosyasında seyir değişiyor: 'Seni kıskanıyorum hazmedemiyorum anne'

Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter

Yalova'daki evinde pencereden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anne kız arasında geçen ses kayıtları dosyaya girerken Tuğyan Ülkem Gülter'in "Ben seni hazmediyorum anne, seni kıskanıyorum" ifadeleri dikkat çekti.

Güllü ve kızı arasında geçen ses kayıtlarında Tuğyan Gülter'in annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre tartışmaların kayıt altına alınmasından daha ilginç olanı ise genç kadının o ses kayıtlarını nişanlısı Kervan'a iletmesi.

İŞTE O SES KAYITLARI

Tuğyan
: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."

Güllü
: "Sen benim gözümün nurusun."

Tuğyan
: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."

Güllü
: "Ne güzel söyledin."



