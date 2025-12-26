Yeni Şafak
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Düştü mü itildi mi?

11:2926/12/2025, Cuma
26 Eylül günü 5'nci katta yer alan evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüne dair sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 52 yaşındaki sanatçının ölümüne ilişkin araştırma yapan bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı.

Dosya kapsamında 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, raporu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.


Sabah'ın haberine göre; raporda, Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı belirtilerek, intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığı ifadelerine yer verildi.


Ünlü sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği belirlendi.


Ayrıca raporda, Tuğyan Ülkem Gülter'in daha önce de düşme tehlikesi atlatan annesini uyarmadığı bilgisine yer verildi.



