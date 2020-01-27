Gündem kaçak yapılar

TBMM Genel Kurulu’nda, İmar Kanunu’nda değişiklikler öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak. Teklifte, kaçak yapılara ilişkin bazı cezai müeyyideler de yer alıyor. Kaçak yapılarla ilgili para cezalarında artırıma gidilecek. Eğer kaçak yapı ortaya çıkmışsa yıkılacak ve para cezası artırılacak.

YÜKSEKLİK KISITLANACAK

Bina yüksekliklerinde de kısıtlamaya gidilecek. Yatay mimari uygulamasında da değişiklik yapılarak, yükseklik kısıtlanacak. Teklifin yasalaşması halinde hiçbir belediye imar bazlı imar değişikliğine gidemeyecek. Ancak, talep olması halinde bütün maliklerin rızası alınarak ada bazlı bir değişiklik yapılabilecek.

BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Teklifle birlikte, kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın dışında eklemeler yapılmak suretiyle, ortaya çıkan imalatlara yönelik tapuya bildirim zorunluluğu getirilecek. Ruhsatsız yapılan ya da kaçak yapıların tespiti halinde ortaya çıkacak olan tutanağın bir kopyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim edilecek.