Güngören'de ters yönden dönen araca tramvay çarptı: Yaralılar var

Kaza, Güngören Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EKH 455 plakalı araç sürücüsü ters yönden dönmeye çalıştığı sırada tramvay çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiyi hastaneye sevk etti. Öte yandan vatmanın, kaza sonrası tramvayı Zeytinburnu noktasını götürüp olay yerine geri geldiği öğrenildi. Polis ekipleri ise vatmanı ifade için emniyete götürdü. Konuya ilişkin başlatılan tahkikat sürüyor.