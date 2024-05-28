Güngören'de ters yönden dönen araca tramvay çarptı: Yaralılar var

“Bomba patlamış gibi bir ses geldi. Olay yerine geldiğimizde aracın hasar aldığını fark ettik. 2 kişi vardı araçta. İkisinin de boynunda çatlaklar varmış. Sürücünün ters girişinden kaynaklı kaza oluyor. Tramvayın da kör noktasında kalıyor”