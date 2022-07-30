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Gürcistan’daki helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Gürcistan’da dağlık alana düşen yamaç paraşütçülerini arayan helikopter düştü. Kazada sekiz kişi hayatını kaybederken, Dışişleri Bakanlığı ise helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi İHA
Gürcistan’daki helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gürcistan’ın Gudauri bölgesinde bugün (29 Temmuz) acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düştüğünü ve sekiz kişilik ekibin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinde yamaç paraşütü ile uçuş yaparken kaza geçirenleri kurtarmaya giden ekibi taşıyan helikopter düştü. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, yaptığı açıklamasında helikopterde bulunan 8 kişinin kazada hayatını kaybettiğini bildirdi.


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