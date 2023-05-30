Gürsel Tekin CHP Genel Başkanlığı'na talip: Kılıçdaroğlu çekilirse aday olacağım

CHP'li Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi halinde genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden yenilgiyle ayrılmasının ardından bazı CHP'liler istifa çağrısı yaptı. CHP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak istifa etmesi gerektiğinin mesajını verdi.
CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı radyo yayınında Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını ve CHP'nin kongre sürecini değerlendirdi. Kongre takviminin yaklaştığına dikkat çeken Tekin, kendini yenilemiş, dinamik kadroya ihtiyaç olduğunu söyledi.
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"İmamoğlu şu an görevini yapıyor"
Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin şunları söyledi:
Kılıçdaroğlu çekilirse aday olacağını açıkladı
Gürsel Tekin, kendisinin genel başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik sorulan soruya ise şöyle cevap verdi: