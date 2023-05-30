Gürsel Tekin CHP Genel Başkanlığı'na talip: Kılıçdaroğlu çekilirse aday olacağım

"Siz seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz. Bugün başlayacaksınız. Ben deli dana gibi tek başıma yüz bin kilometre yol dolaştım. Dolaşırken bile benimle kafa buldular. Acaba genel başkanlık için mi dolaşıyor dediler. Kafaları böyle çalışıyor maalesef."