Gürsel Tekin'den 'üç nefer' çıkışı: Türkiye’nin temiz ellere ihtiyacı var

15:3610/11/2025, Pazartesi
Gürsel Tekin - Aziz İhsan Aktaş
CHP'li Gürsel Tekin, " 'Aziz İhsan Aktaş' örgütü mensubu şahıs, gerek partimizin adını, gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştır. Bu şahıs ile ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Türkiye'nin acil temiz ellere ihtiyacı var. Üç nefer olarak biz buna öncülük yapacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı
Gürsel Tekin,
Aziz İhsan Aktaş hakkında bulunacakları suç duyurusu öncesinde Sarıyer'de bulunan eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

Gürsel Tekin,
"Bugün, ülkemizin kurucusu, partimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87 yıl önce hayatını kaybettiği günün yıl dönümüdür. Ama her ne kadar bedenini kaybetmiş olsa da, eserlerini Türkiye coğrafyasında yaşatabilmesini bilmiş. Bugün geldiğimizde gerek sokaklarda, gerek yollarda adeta yağmur yağmamasına rağmen insanlarımızın gözyaşları sanki bir yağmur gibi. Bugün bizlere 'baba ocağı' olarak emanet etmiş olduğu bu partinin birer neferleriyiz. Umut ederim ki kendisinin bize bırakmış olduğu bu eserleri, gerek Cumhuriyetin değerleri, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün çok farklı siyasi partilere mensup olan insanların tamamı Atatürk için gözyaşı döküyorsa, bunun sebebine hepimizin bakması lazım. Çokça anlatılacak hikayeler var. Çokça anlatılacak sorunlar, meseleler ve yaratmış olduğu devrimler var. Ama en önemlisi, hepimize dürüstlüğü öğretmiştir. Kamu malını namusu gibi koruyan bir liderden bahsediyoruz. Atatürk'ün de kardeşi, evlatlığı, teyzesi, çocukları vardı. Onlara çok şey bırakabilirdi. Hatta kendi birikimiyle ortak olduğu bir bankanın hisselerini de bu ülkenin çocuklarının okuması için vakfetti. 'Bunun yönetim kurulunda da Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri otursun' dedi. Çünkü bize bırakmış olduğu iki eser var. 'Size iki eser bırakıyorum. Biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi"
dedi.

'Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağı cümlesi bize aittir'


Gürsel Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağı cümlesi bize aittir. İstanbul İl Başkanı olduğum günden itibaren bizim açmış olduğumuz bir kampanya vardı. O kampanyada minibüsler dahil olmak üzere daha rahat üyelikler oluşsun, gelin 'Baba Ocağı'na dahil olun. Evet, bugün aynı çağrıyı yapmak istiyorum. Gelin, hepinizin baba ocağı olalım ve tertemiz ocağa siz de gelin katkı sunun, üye olun" ifadelerini kullandı.


"Suç duyurusunda bulunuyoruz"


Gürsel Tekin, “Son dönemlerde maalesef üzülerek söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini hedef alan çeşitli tartışmalarla karşı karşıyayız. Adeta Türkiye'nin gerçek gündemi unutulmuş. Bir tarafta derin yoksulluk, işsizlik, sefalet, uyuşturucu bağımlılığı, sokaklardaki 16-17 yaşındaki çocukların çeteleşmesi gibi aklınıza gelebilecek her türlü olumsuzluklarla karşı karşıyayken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin hedefte olmasının çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerden bir tanesi de işte son günlerde çeşitli televizyonlarda, gazetelerde okumuş olduğumuz 'Aziz İhsan Aktaş' örgütü mensubu şahıs, geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını, gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştır. Halbuki bekledik. Aslında aynı gün bu eylemi, bu işlemi yapmak istemiştik ama isterdim ki partimin Genel Merkez yöneticileri yapsın. Olmayınca doğal olarak da bu görev bize düştü. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Bu şahıs ile ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tertemizdir. Hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kirletemez. Buna asla izin vermeyeceğiz. Ne bugün, ne de yarın. Benzer olaylar yarın da yaşansa, yarın da bugün yapmış olduğumuz eylemin aynısını yapacağımızı size ilan etmek istiyorum. Bir televizyon programında partimizin çok önemli makam ve mevkilerinde olan iki arkadaşımızın ismini zikrederek rüşvet verdiğini itiraf etmişti. Biz o çerçevede bu şahısla ilgili bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.


"Türkiye'nin acil temiz ellere ihtiyacı var"


Gürsel Tekin, “Biz bugüne kadar hiç bu yargının ne olup olmadığının peşinde değiliz. Bütün kamuoyunun bilmesi gereken bizim bir tek görevimiz var. Bu baba ocağını muhafaza etmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Yani her türlü yalana, hakarete, iftiraya rağmen, ölümüne biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu bu eseri tertemiz şekilde muhafaza etmek için buradayız. Yarın görevimiz bittiği zaman da biz, "Görevimiz bitti" demeyeceğiz. Başka bir işlerimiz olacak. Daha önce de ilan etmiştim. Türkiye'nin acil temiz ellere ihtiyacı var. Üç nefer olarak biz buna öncülük yapacağız. Sizin gibi emekçiler de bu derneğe üye olurlar ve Türkiye'de gerçek bir muhalefeti yaratmanın yollarını buluruz" şeklinde konuştu.




