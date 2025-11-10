Gürsel Tekin'den 'üç nefer' çıkışı: Türkiye’nin temiz ellere ihtiyacı var

"Bugün, ülkemizin kurucusu, partimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87 yıl önce hayatını kaybettiği günün yıl dönümüdür. Ama her ne kadar bedenini kaybetmiş olsa da, eserlerini Türkiye coğrafyasında yaşatabilmesini bilmiş. Bugün geldiğimizde gerek sokaklarda, gerek yollarda adeta yağmur yağmamasına rağmen insanlarımızın gözyaşları sanki bir yağmur gibi. Bugün bizlere 'baba ocağı' olarak emanet etmiş olduğu bu partinin birer neferleriyiz. Umut ederim ki kendisinin bize bırakmış olduğu bu eserleri, gerek Cumhuriyetin değerleri, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün çok farklı siyasi partilere mensup olan insanların tamamı Atatürk için gözyaşı döküyorsa, bunun sebebine hepimizin bakması lazım. Çokça anlatılacak hikayeler var. Çokça anlatılacak sorunlar, meseleler ve yaratmış olduğu devrimler var. Ama en önemlisi, hepimize dürüstlüğü öğretmiştir. Kamu malını namusu gibi koruyan bir liderden bahsediyoruz. Atatürk'ün de kardeşi, evlatlığı, teyzesi, çocukları vardı. Onlara çok şey bırakabilirdi. Hatta kendi birikimiyle ortak olduğu bir bankanın hisselerini de bu ülkenin çocuklarının okuması için vakfetti. 'Bunun yönetim kurulunda da Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri otursun' dedi. Çünkü bize bırakmış olduğu iki eser var. 'Size iki eser bırakıyorum. Biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi"