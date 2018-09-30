Gurur abidesi

Erdoğan, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, “DİTİB Merkez Camii ve Külliyesi’nin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu muhteşem eserin Köln’e kazandırılmasında emeği geçen herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Caminin temeli atıldığı zaman kimi dar görüşlü çevreler protestolar düzenlemiş, caminin inşasına karşı çıkmışlardır. Bu protestolara rağmen pek çok Alman siyasetçi projeyi tescil etti, DİTİB’in ve Türk toplumunun yanında yer aldı” dedi. Bu caminin öncelikle Köln’e ait olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu caminin sahibi müslim veya gayri müslim, barışa, bir arada yaşamaya karşılıklı saygının paha biçilmez değerine inanan herkese... Burada ayrım yok, burada ayrımcılık yok, burada bütünleşme var, birleşme var ve hep birden Allah’a yönelme var. Camimiz aynı zamanda Almanya genelinde yaşayan milyonlarca müslümanın da gurur abidesidir. Bugün sadece bir cami, külliye, kültür merkezinin açılışını yapmıyoruz. Her taşı, nakışı ile çatışmayı ve husumeti reddeden, abidevi bir eseri de şehrimize armağan ediyoruz” diye konuştu.

Köln’e akın ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı Köln’deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii çevresini gurbetçiler doldurdu. Erdoğan’ı karşılamak için Avrupalı Türkler Köln’e akın etti. Gurbetçiler, ellerinde Türk bayrakları ve boyunlarında Erdoğan’ın fotoğraflarının yer aldığı atkılarla caminin çevresindeki sokakları doldurdu. Açılışa sınırlı sayıda davetlinin alınacak olmasına rağmen caminin etrafındaki sokaklarda binlerce kişi toplandı. Köln’ün sembolleri arasına giren caminin açılışı için Alman polisi de yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Gurbetçilere gönülden selam

Açılış sırasında caminin çevresindeki sokakları dolduranlara da seslenen Erdoğan, “Şu anda dışarıda 10 bine yakın insan var. Bu havayı bizimle beraber teneffüs etme arzusu içinde olan kardeşlerim var. Sesimizi duyuyorlar mı bilemiyorum. Ama ben onları gönülden selamlıyorum. Dilden duymayabilirler, ama gönlümün sesini dinliyor olmalılar ki oradan ben de alkışları duydum” dedi.

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