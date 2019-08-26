Gurur günü

Etkinliklerin yapılacağı 400 bin metrekarelik alanda birçok farklı etkinlik için stantlar kuruldu.

Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümü bugün kutlanıyor. Bitlis’in Ahlat ilçesinde 30 kıl çadırın kurulduğu 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda Malazgirt Zaferi yeniden canlandırılacak. Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı olarak nitelendirilen Ahlat’ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları çerçevesinde, Çarho mevkisinde 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı kuruldu. Etkinliklerin yapılacağı 400 bin metrekarelik alanda geleneksel el sanatları ve illerin tanıtım stantları hazırlandı.

30 ÇADIRDA ETKİNLİK ALANI KURULDU

Zafer günü için kurulan çadırlardaki stantlara vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Etkinlikler için yaklaşık 30 kıl çadırın kurulduğu alanda karakucak, yağlı ve şalvar güreşi, atlı okçuluk, okçuluk, kökbörü yarışmaları, geleneksel el sanatları çarşısı ile bozkurt oyunlarının oynanacağı bölümler oluşturuldu. Ahlat’taki etkinlik alanında Doğu Türkistan Kazak Türklerinin açtığı geleneksel kıyafet standından Bitlis E Tipi Cezaevi standına kadar birçok stant da yer alıyor.

KIRGIZ TÜRKLERİ DAMGA VURDU

Kırgız Türkleri etkinliklere geleneksel kıyafetleriyle katıldı.

Kutlamalara, yıllardır Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri damga vurdu. Kırgız Türkleri, kendilerine has kostümleriyle büyük beğeni topluyor. Alanda çadır kuran ve burada kültürlerini tanıtan Kırgız Türkü Faruk Tanyeli, “Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’nde yaşıyoruz. Buraya katılımcı olarak geldik. Kırgız Türklerinin Ulupamir’de yarım asırlık bir geçmişi var. Yöresel kıyafetlerimizi giyerek fotoğraf çekineceği bir alan olarak oluşturduk” dedi.

ALTIN ELLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Geleneksel el sanatlarını yaşatan ustalar hünerlerini Ahlat’ta sergiliyor.

Geleneksel el sanatlarını yaşatan devlet sanatçıları, sanatlarının inceliklerini vatandaşlara anlattı. Alanda kurulan kıl çadırlarda sanatlarını icra eden yaklaşık 50 ilden devlet sanatçısı, yörelerine has ürünleri yaparak vatandaşların beğenisine sundu. Stantları gezen vatandaşlar, eserler ve yapım teknikleri hakkında sanatçılardan bilgi aldı, fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçiler kıl çadırlarda yöresel tatları deneyebiliyor.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ KONUŞACAK

Bugünkü törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak. İki lider de kutlamalarda konuşma yapacak. Törene Cumhur İttifakı’nın ortaklarından AK Parti ve MHP teşkilatlarından da yoğun katılım olacak. Erdoğan ve Bahçeli törenlerin ardından yapımı süren Ahlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nü de inceleyecek.

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Ahlat’a yoğun ilgi



Bitlis’in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ziyaretçi akınına uğruyor. Ahlat ilçesinde 210 dönüm alana kurulu mezarlık, kutlamalar çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanından ilçeye gelenlerin ilk ziyaret ettiği nokta oldu. Programlar kapsamında tarihi mezarlık, bölgeye gelen turların olmazsa olmaz rotaları arasında da yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapıldığı tarihi mezarlığı görmeye gelen ziyaretçiler, bir taraftan mezar taşlarını incelerken, bir yandan da fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Erdoğan’dan davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde tüm vatandaşları Malazgirt’e davet etti. Erdoğan, Twitter hesabından, Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek kutlamalara katılmaları için vatandaşlara davette bulundu. “Aziz milletimizin kaderini değiştiren, tarihin akışına yeni bir yön veren, Anadolu’da asırlar boyunca devam edecek olan kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı bir medeniyetin ilk adımı olan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı Malazgirt’e bekliyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında davetin sözlü şekilde ifade edildiği bir videoya da yer verdi.