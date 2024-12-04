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GÜRZ operasyonlarında 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi

GÜRZ operasyonlarında 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi

08:334/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

2024 yılında Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlendiğimiz GÜRZ operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; İl Jandarma Komutanlıklarınca “GÜRZ operasyonları her gün düzenleniyor.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha ediliyor.

2024 yılında Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlendiğimiz GÜRZ operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bombalı eylemler için hazırlanan 2 ton 100 kilogram kimyasal patlayıcı, 617 kilogram plastik patlayıcı, 97 kilogram TNT ile 194 adet mayın ve canlı bomba yeleği ele geçirildi. Saldırı için hazırlanan, 99 bin 936 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 13 bin 657 adet ağır silah mühimmatı, (bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı), 2 bin 252 adet el bombası, 63 adet Roketatar, Havan, Bombaatar, Uçaksavar, Lav Silahı, Güdümlü Füze ele geçirildi.

#GÜRZ
#Jandarma
#Operasyon

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