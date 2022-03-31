Güvenlik toplantıları başsavcısız yapılacak

Danıştay, ülke genelinde her pazartesi günü gerçekleştirilen “güvenlik ve asayiş koordinasyon” toplantılarıyla ilgili dikkat çeken bir karar verdi. Nevşehir’de görevli bir savcı, katılımcılar arasındaki başsavcılarla ilgili kısmın iptali için Danıştay’a dava açtı. Dava dilekçesinde, savcılık makamının, idari teşkilat yapılanmasında yer almadığı ve kanunda da böyle bir görev verilmediği, düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

ANAYASA'YA AYKIRI

Davaya bakan Danıştay 10. Dairesi, cumhuriyet başsavcılarının İl ve İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezlerinde yapılan toplantılara katılımını öngören kararı iptal etti. Hakim ve savcıların görevlerinin kanunla belirleneceği, kanunla düzenlenmeyen hiçbir resmi ve özel görevin verilemeyeceği vurgulanan kararda, “Koordinasyon merkezlerinde cumhuriyet başsavcılarının görev alması yönünde yapılan düzenlemede anayasaya ve mevzuata uygunluk bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

2015’TE KURULDU

İl ve İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi, terörle mücadelede kurumlar arası koordineyi sağlamak amacıyla eski Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 5 Ağustos 2015’teki kararıyla kurulmuştu. İllerde vali, ilçelerde kaymakamın başkanlığını yaptığı toplantılara garnizon komutanı, cumhuriyet başsavcısı, il ve ilçe jandarma komutanı, il ve ilçe emniyet müdürü ve MİT temsilcisi katılıyordu.

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