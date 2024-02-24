GZT'den Gazze’ye iki ambulans

Saldırıların 140. gününde ve her geçen gün şiddetini artırdığı Gazze’de halk yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Filistin’de sürdürdüğü saldırılar bölgede sağlık sisteminin de çökmesine neden oldu. Albayrak Medya Grubu Dijital Medya Markası GZT ve Yeryüzü Doktorları Gazze’ye yardım amacıyla ‘Gazze’ye Ambulans’ kampanyası başlattı. GZT’nin 1 ambulans için 1 Şubat’ta başlattığı projede 9 günde 5 milyon 397 bin 864 TL’ye ulaşıldı. Toplanan miktar yaklaşık 2 ambulans alımına tekabül ederken ikinci ambulansın kalan tutarını Albayrak Medya üstlendi. Ambulanslar, Mısır'daki Refah Kapısı üzerinden Gazze'ye gitmek için yola çıktı.

Yahyahan Güney - Doğukan Gezer





BİR ŞEYLER YAPMAK İSTEDİK

Yeryüzü Doktorları Derneği ve GZT arasındaki iş birliği için dernek binasında imza töreni düzenlendi. Törende konuşan GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, Gazze meselesinin insanlık meselesi olduğuna dikkat çekti. Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana artarak devam eden saldırılarla ilgili ekstra mesai harcadıklarını dile getiren Gezer, şöyle konuştu: "Sosyal medyada da bir savaşın içindeyiz ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bir gazeteci değil de insan olarak bir şeyler yapmaya karar verdik. İsrail'in sivil, hastane ve ambulansları vurduğunu görünce, 'Bunun üzerine bir şey yapabiliriz' diye düşündük. Kısa süre içerisinde çok ciddi bağışlar geldi."





SEMBOLİK BİR DURUMDU

Gezer, “Kısa süre içerisinde beş milyona yakın bağış toplamamız bizim için önemli oldu. Bu bir ambulansa tekabül ediyordu. Albayrak Medya Grubumuz da burada ikinci ambulansı almak için kalan tutarı üstlendi ve kısa süre içerisinde iki ambulansı tamamlamış olduk. Bu sembolik bir durum. Ancak bir duyarlılık olması açısından, bir medya grubunun bir şekilde bunu ön plana çıkarmış, dünya genelinde konuşulması açısından önemli ve kıymetliydi” ifadelerini kullandı.





İLK GÜNDEN BU YANA ÇALIŞIYORUZ

Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Uzm. Dr. Yahyahan Güney hakkı, adaleti ve eşitliği savunmak, bunlar için mücadele etmek gerektiğini belirterek, “Filistin’deki bu durum Yeryüzü Doktorları’nın kurulduğu günden bu yana ilgiyle peşinden koştuğu bir durumdur. Adaletsizliğin olduğu bir zamandayız. Büyük medeniyetlerin, hakkaniyet ve özgürlük nidalarıyla söyledikleri sözlere aslında kendileri bile inanmıyor. Bize düşense iyiliği ve doğruluğu göstermek. Derneğimizin şu ana kadar ki en büyük projesi Filistin projeleridir. GZT güzel ve yeni bir inisiyatif. Allah nasip ederse dünyaya eşitliği adaleti daha fazla vurgulayacak bir kurum” dedi.



