Hac ek kayıt başvuruları için son gün

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süresi bugün bitecek.