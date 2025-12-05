Yeni Şafak
Hac ek kayıt başvuruları için son gün

Lokman Özdemir
11:325/12/2025, пятница
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için ek başvuruların bugün sona ereceğini bildirdi.

2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular bugün sona eriyor.


Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süresi bugün bitecek.


E-devlet üzerinden tamamlanacak


Ek kayıt sırası gelen hacı adaylarının işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekecek.


Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrı merkezinden alınabilecek.



