Hac için İngiltere'den yürüyerek yola çıkan Iraklı, Mersin’de.

Hac yolculuğu için geçen yıl Ağustos ayında yola çıkan Iraklı Adam Muhammed, malzemelerini taşımak için kullandığı üç tekerlekli aracını iterek yolculuğunu sürdürüyor. Sırbistan'da bulduğu ve 'Charlie' adını verdiği köpeğin de yolculuğuna eşlik ettiği Muhammed, Mersin Silifke'de mola verdi. AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt tarafından karşılanan Muhammed'e çeşitli ikramlarda bulunuldu. Muhammed, gazetecilere, rüyasında Mekke'ye yürüyerek yola çıktığını gördüğü için bu yolculuğa başladığını kaydetti.

Sonraki durağının Adana olacağını belirten Muhammed, Mekke'ye ulaştığında hac vazifesini yerine getirmek istediğini aktardı. Adam Muhammed'e yolculuğunun bir kısmında eşlik eden Mehmet Dikme de el arabasını itmede yardımcı olduğunu anlatarak, "Kabe'ye vardığı zaman yardımlaştıklarına hayır duası edecek. Allah kısmet ederse hac vazifesini yerine getirecek, oraya varmadan da sahiplendiği köpeğini İngiltere'deki ailesine gönderecek" dedi.

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AK Parti İlçe Başkanı Kurt da İngiltere’den Mekke’ye yola çıkan Adam Muhammed’i Silifke’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, iyi yolcuklar diledi.

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