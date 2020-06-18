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Gündem Haftanin baskını Kahraman Mehmetçik teröristleri inlerinde avlamaya devam ediyor
POLİTİKA

Haftanin baskını: Kahraman Mehmetçik teröristleri inlerinde avlamaya devam ediyor

Irak’ın kuzeyine yönelik büyük harekatta ikinci aşama. Pazartesi gecesi jetler, “Pençe-Kartal” ile 6 bölgedeki terör hedeflerini vurdu, dün de Pençe-Kaplan ile komandolar Haftanin’e girdi. Harekat PKK’lı teröristlerin sızma ve ikmal için kullandığı bölgeyi temizlerken, Suriye-Irak bağlantısını da kesecek.

Kıymet Sezer Şahin Şen Yeni Şafak
Irak kuzeyindeki 6 bölgeye yönelik Pençe-Kartal bombardımanında vurulmamış tek yer olan Haftanin’e bizzat komando girdi.
Irak kuzeyindeki 6 bölgeye yönelik Pençe-Kartal bombardımanında vurulmamış tek yer olan Haftanin’e bizzat komando girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Irak kuzeyindeki Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine yönelik geniş kapsamlı hava harekâtı Pençe-Kartal’dan 2 gün sonra komandolar Haftanin’e girdi. ‘Pençe-Kaplan’ adı verilen operasyon, Şırnak-Uludere’nin Irak tarafına denk düşen bölgede teröristlerin tamamen temizlenmesini hedefliyor. Önceki gece baskın şeklinde başlayan harekât kapsamında ilk olarak belirlenen hedefler ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile çok namlulu roketatarlar 150’den fazla hedefi tam isabetle imha etti. Atışların ardından ikinci safhaya geçildi.

Hedef yumuşatma atışlarını hava harekâtı takip etti. F-16 savaş uçakları, ATAK helikopterleri ve SİHA’lar belirlenen noktalara bomba yağdırdı. Üçüncü safhada ise TSK’nın seçkin birlikleri hem karadan sızma olarak hem de helikopterle bölgeye intikal etti. PKK’nın belini sınır ötesinde kırma amaçlı operasyonun dördüncü safhası devam ediyor.

Bölge haritası

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı: Mehmetçik Haftanin'de
GÜNDEM
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı: Mehmetçik Haftanin'de

SİVİLLERİN ARASINDA

Pençe-Kaplan’ın hedefi Haftanin, iki gün önceki Pençe-Kartal esnasında vurulmayan bir bölgeydi. Sahada sivil yerleşimler nedeniyle Haftanin’deki terör hedeflerine yönelik olarak kara harekâtı planlandı. MİT’in saha istihbaratından elde edilen bilgilere göre TSK’nın operasyonlarından kaçan teröristlerin yoğun olarak bu bölgede sivil halkın içinde kümelenmeye çalıştıkları tespit edildi.

Haftanin’in bir süredir Suriye ve Sincar üzerinden desteklendiği ve bu bölgede PKK’nın sivil halkı kalkan olarak kullanarak uluslararası kamuoyunun dikkatini bu bölgeye çekmek ve operasyonları sekteye uğratma çabası içinde olduğu deşifre edildi. Bu bilgiler üzerine teröristleri sivillere zarar vermeden kaynağında yok etmek üzere komando gücüne başvuruldu.

Terör örgütüne kartal pençesinden sonra kaplan darbesi indirmeyi amaçlayan Pençe-Kaplan Operasyonu, sivil yerleşim yerlerine yakın yerlerde konuşlanan PKK’lıları barınaklarıyla birlikte imha etmeyi hedefliyor. Pençe-Kaplan ayrıca Suriye-Irak sınırındaki Karaçok dağı üzerinden Sincar’a, oradan da Haftanin’e kurulan yeni terör bağlantısını kesecek.

Kahraman komandolarımız Haftanin'e inmeye devam ediyor
OYNAT 00:24
Kahraman komandolarımız Haftanin'e inmeye devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin video paylaşımında bulundu. Paylaşımda, 'Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor' denildi.


Destan yazın

Hulusi Akar operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Kahraman komandolarımız Haftanin’de” ifadeleriyle kamuoyuna duyurulan Pençe-Kaplan Harekâtı’nı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesiyle birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nden sevk ve idare etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar operasyonu takip eden Akar, zaman zaman video konferans yöntemiyle bölgedeki birliklerin komutanlarıyla görüşerek onlara talimat verdi. Akar, sahadaki Mehmetçiğe telsizden şöyle seslendi: “Sizin oradaki faaliyetlerinizi izliyor, oradaki tozu da rüzgarı da soğuğu da hissediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Ülkemiz, milletimiz için, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği için yaptıklarınızın çok değerli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sizin sahip olduğunuz eğitim, bilgi, tecrübe ile bir bütün halinde bu vazifenizi yerine getireceğinize inanıyoruz. Sizlerle gurur duyuyor, övünüyoruz. Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz.”

Mehmetçik ATAK helikopterleri ile terör hedeflerini vuruyor
OYNAT 00:22
Mehmetçik ATAK helikopterleri ile terör hedeflerini vuruyor
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin paylaşım yapıldı. Operasyona ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, 'Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor' denildi.


Sızmaya geçit yok

ABD'nin PKK'ya gönderdiği mühimmatlar

Haftanin, PKK’nın Şırnak ve Hakkari kırsalına sızmak için kullandığı önemli bir nokta. Örgüt kısa süre öncesine kadar Kandil-Hakurk ve Kandil-Haftanin üzerinden teröristleri Türkiye’ye geçiriyordu. Hakurk bölgesinin TSK’nın Pençe operasyonlarıyla kontrol altına alınması ardından sıra Haftanin’e geldi. Burası da teröristlerden arındırılacak. Sınırdan yaklaşık 30-40 km derinlikteki Haftanin’in temizlenmesiyle birlikte Pençe harekâtları kapsamında kontrol altına alınan hat, Hakurk’tan Haftanin’e kadar genişletilmiş olacak. Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre ABD’nin son iki ay içinde PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’ye çok miktarda mühimmat gönderdiği, bu mühimmatın da terör örgütü tarafından Kuzey Irak’taki PKK kamplarına sevk edildiği öğrenildi. Terör örgütünün Suriye’deki sözde silahlı kanat sorumlusu olan terörist Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta bulunan üs bölgelerine haziran ayı içerisinde saldırı talimatı verdiği bilgisine de ulaşıldı. PKK’nın son bir ayda sınır hattındaki 50’ye yakın üs bölgesini taciz atışlarında bulunduğu, olası saldırı için bu bölgedeki birliklerin reflekslerini ölçtüğü belirtiliyor. PKK, kırmızı listede aranan teröristbaşı İsmail Nazlıkul’un 26 Mayıs’ta Kandil eteklerinde öldürülmesinin ardından saldırı hazırlıklarını hızlandırmıştı.

Tek tek vuruluyor

Pençe Kaplan operasyonu ile teröristlerin inleri böyle imha edildi.
  • Haftanin’e intikal eden seçkin birlikler Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla destekleniyor. F-16’lar ve çok sayıda SİHA, bölgede terör hedeflerini imha etmek için sürekli havada. Hedeflerin vurulduğu anları gösteren görüntüler paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabında şu mesajları geçti: “Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etmiştir.”


Pençe-Kaplan Operasyonu'nda fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu
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