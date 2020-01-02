Haftanin'de 2 kahraman askerimiz şehit düştü Milli Savunma Bakanlığı, 2 kahraman askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekât Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin’de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 02 Ocak 2020, 19:44 Son Güncelleme: 02 Ocak 2020, 19:58 Yeni Şafak